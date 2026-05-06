Thay đổi chưa từng có ở chung kết Champions League

Ngày 30/5, trận chung kết Champions League tại Puskas Arena (Budapest) đánh dấu bước ngoặt đặc biệt, khi lần đầu tiên được tổ chức vào khung giờ sớm theo quy định mới của UEFA.

Thay vì bắt đầu lúc 20h như truyền thống, chung kết năm nay khai màn vào lúc 17h (giờ địa phương). Đây là nỗ lực của UEFA trong việc đổi mới nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người hâm mộ, các câu lạc bộ và thành phố đăng cai. Theo khung giờ Việt Nam, trận đấu này diễn ra vào lúc 23h ngày 30/5, thay vì rạng sáng như trước kia.

Chủ tịch Aleksander Ceferin cho biết: "Chúng tôi đặt người hâm mộ làm trọng tâm của sự thay đổi này. Khung giờ mới giúp sự kiện trở nên dễ tiếp cận, toàn diện và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Việc thi đấu sớm vào ngày thứ 7 đảm bảo trận đấu kết thúc vào thời điểm phù hợp, ngay cả khi phải bước vào hiệp phụ hay loạt sút luân lưu".

Ông nhấn mạnh sự điều chỉnh mang lại giá trị tinh thần lớn cho cộng đồng: "Thay đổi giúp người hâm mộ có cơ hội tận hưởng trọn vẹn phần còn lại của buổi tối bên gia đình và bạn bè để cùng nhìn lại trận đấu hay nhất mùa giải. Đây là cách chúng tôi giúp ngày hội bóng đá trở nên thân thiện, đồng thời đảm bảo việc di chuyển sau trận đấu thuận tiện và an toàn".

Arsenal là đội đầu tiên giành quyền vào chung kết Champions League mùa giải năm nay, sau khi vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Đối thủ của Arsenal sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich và PSG diễn ra vào rạng sáng 7/5.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.