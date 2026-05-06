Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Simeone ôm đầu, Atletico sụp đổ ở Champions League

  • Thứ tư, 6/5/2026 07:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Atletico Madrid tiếp tục có mùa giải trắng tay sau khi bị Arsenal loại ở bán kết Champions League rạng sáng 6/5.

Simeone anh 1

Đại diện Tây Ban Nha hòa 1-1 ở lượt đi trên sân nhà trước khi để thua tối thiểu trên đất Anh. Hành trình tại Champions League mùa này của Atletico dừng lại ở một vị trí trong top 4.
Simeone anh 2

HLV Diego Simeone ôm đầu thất vọng sau thất bại. Kế hoạch dưỡng sức tại giải quốc nội để dồn sức đá Champions League của ông đã thất bại.
Simeone anh 3

Atletico có thế trận không lép vế Arsenal, nhưng chỉ tung ra 2 cú sút trúng đích trong cả trận lượt về.
Simeone anh 4

Đội trưởng Koke bày tỏ sự thất vọng. Lần gần nhất Atletico vào đến một trận chung kết Champions League đã cách đây 10 năm.
Simeone anh 5

Arsenal tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của hàng thủ. Đại diện Premier League bất bại từ đầu giải và chỉ để thủng lưới 4/15 trận.
Simeone anh 6

Phát biểu sau trận, HLV Simeone cũng bày tỏ sự không hài lòng trước một vài quyết định của trọng tài. Một trong số các tình huống là pha bóng Antoine Griezmann ngã trong vùng cấm ở phút 57 nhưng không được hưởng phạt đền.
Simeone anh 7

Cá nhân Griezmann cũng đá trận đấu cuối cùng tại Atletico ở cúp châu Âu. Anh không thể giành La Liga, Copa del Rey hay Champions League cùng đội bóng thủ đô Madrid.
Simeone anh 8

HLV Simeone cùng các học trò đến tri ân các CĐV nhà đã lặn lội đến Anh cổ vũ.
Hành động xấu của CĐV Arsenal trước bán kết lượt về Champions League CĐV Arsenal đã đốt pháo hoa bên ngoài khách sạn nơi Atletico Madrid lưu trú, khiến nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện bị ảnh hưởng. Arsenal sẽ đối đầu với Atletico Madrid tại trận lượt về bán kết Champions League 2025/26 vào ngày 6/5. Lượt đi cả 2 đội hòa nhau 1-1.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Bi kich bong da cua Griezmann hinh anh

Bi kịch bóng đá của Griezmann

3 giờ trước 07:09 6/5/2026

0

Hành trình của tiền đạo Antoine Griezmann tại Atletico Madrid đi đến hồi kết với nhiều tiếc nuối, khi chân sút người Pháp không thể hoàn thành giấc mơ giành danh hiệu lớn cùng đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Arsenal da dung khi dat cuoc vao Gyokeres? hinh anh

Arsenal đã đúng khi đặt cược vào Gyokeres?

3 giờ trước 07:10 6/5/2026

0

Tiền đạo người Thụy Điển, Viktor Gyökeres tạo dấu ấn toàn diện, trở thành điểm tựa giúp Arsenal vượt qua thời khắc quyết định ở Champions League.

Ronaldo Jr tu choi da cap cung cha hinh anh

Ronaldo Jr từ chối đá cặp cùng cha

4 giờ trước 06:42 6/5/2026

0

Cristiano Jr dự định rời Al Nassr để trở lại châu Âu thi đấu, thay vì chờ cơ hội đá cặp cùng người cha nổi tiếng.

Duy Luân

Simeone Simeone atletico madrid champions league arsenal

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý