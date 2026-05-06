Simeone ôm đầu, Atletico sụp đổ ở Champions League

Đại diện Tây Ban Nha hòa 1-1 ở lượt đi trên sân nhà trước khi để thua tối thiểu trên đất Anh. Hành trình tại Champions League mùa này của Atletico dừng lại ở một vị trí trong top 4.
HLV Diego Simeone ôm đầu thất vọng sau thất bại. Kế hoạch dưỡng sức tại giải quốc nội để dồn sức đá Champions League của ông đã thất bại.
Atletico có thế trận không lép vế Arsenal, nhưng chỉ tung ra 2 cú sút trúng đích trong cả trận lượt về.
Đội trưởng Koke bày tỏ sự thất vọng. Lần gần nhất Atletico vào đến một trận chung kết Champions League đã cách đây 10 năm.
Arsenal tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của hàng thủ. Đại diện Premier League bất bại từ đầu giải và chỉ để thủng lưới 4/15 trận.
Phát biểu sau trận, HLV Simeone cũng bày tỏ sự không hài lòng trước một vài quyết định của trọng tài. Một trong số các tình huống là pha bóng Antoine Griezmann ngã trong vùng cấm ở phút 57 nhưng không được hưởng phạt đền.
Cá nhân Griezmann cũng đá trận đấu cuối cùng tại Atletico ở cúp châu Âu. Anh không thể giành La Liga, Copa del Rey hay Champions League cùng đội bóng thủ đô Madrid.
HLV Simeone cùng các học trò đến tri ân các CĐV nhà đã lặn lội đến Anh cổ vũ.
