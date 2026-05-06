Arsenal đã đúng khi đặt cược vào Gyokeres?

Tiền đạo người Thụy Điển, Viktor Gyökeres tạo dấu ấn toàn diện, trở thành điểm tựa giúp Arsenal vượt qua thời khắc quyết định ở Champions League.

Gyökeres không ghi bàn, nhưng lại là cái tên nổi bật nhất trong chiến thắng quan trọng của Arsenal tại bán kết lượt về Champions League. Ở thời điểm áp lực lớn nhất, tiền đạo người Thụy Điển cho thấy vì sao anh được đưa về với mức phí lên tới 64 triệu bảng.

Trước đó, HLV Mikel Arteta từng khẳng định mùa giải của Gyokeres sẽ được định đoạt trong những tuần cuối. Nhìn vào những gì đang diễn ra, nhận định đó dần trở thành sự thật. Sau giai đoạn chệch choạc, chân sút sinh năm 1998 bùng nổ đúng lúc, khi Arsenal cần một người tạo khác biệt.

Từ dấu hỏi đến lời khẳng định

Một tuần qua chứng kiến Gyokeres thay đổi hoàn toàn vị thế. Trên sân Atletico, anh chơi nổi bật và ghi bàn từ chấm phạt đền. Trở lại Premier League, anh lập cú đúp và kiến tạo trong chiến thắng trước Fulham. Và tại Emirates rạng sáng 6/5, trong trận bán kết mang tính quyết định, anh tiếp tục thể hiện màn trình diễn toàn diện nhất kể từ khi gia nhập Arsenal.

Điều đáng nói là Gyokeres không cần ghi bàn để khẳng định tầm ảnh hưởng. Anh di chuyển liên tục, gây áp lực không ngừng và trở thành điểm tựa cho lối chơi tấn công. Chính pha bứt tốc và quả tạt của Gyökeres mở ra cơ hội để Bukayo Saka ghi bàn quyết định. Đó là tình huống không nhiều cầu thủ Arsenal có thể thực hiện, khi nó đòi hỏi cả tốc độ, sức mạnh lẫn sự quyết đoán.

Cách đây chưa lâu, Gyokeres vẫn là dấu hỏi lớn. Anh gặp khó trong các pha tranh chấp tại Premier League, thường xuyên thua thiệt trước những trung vệ giàu thể lực. Khả năng làm tường thiếu ổn định, sự kết nối với các đồng đội chưa rõ ràng khiến anh mất vị trí vào tay Kai Havertz trong những trận đấu lớn.

Nếu không có chấn thương của Havertz, rất có thể Gyokeres đã không còn cơ hội thể hiện ở giai đoạn cuối mùa. Nhưng bóng đá luôn mở ra những ngã rẽ bất ngờ, và tiền đạo người Thụy Điển nắm bắt cơ hội theo cách thuyết phục nhất.

Chỉ sau ba trận, anh từ vị thế dự bị trở thành trung tâm của hàng công. Sự tự tin trở lại kéo theo sự hiệu quả. Gyokeres không còn bị động, mà chủ động tham gia vào mọi pha bóng. Anh tranh chấp tốt hơn, di chuyển hợp lý hơn và quan trọng nhất là biết cách tạo ra ảnh hưởng.

Trước Atletico, một trong những hàng thủ khó chịu nhất châu Âu, Gyokeres cho thấy sự vượt trội. Dù bóng ở dưới đất hay trên không, anh đều tạo ra lợi thế. Những pha chạy chỗ của Gyökeres liên tục kéo giãn hệ thống phòng ngự, mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần Gyökeres chạm bóng, khán đài Emirates lại bùng nổ. Người hâm mộ nhận ra giá trị của một tiền đạo không chỉ nằm ở bàn thắng, mà còn ở cách anh định hình thế trận.

Canh bạc của Arteta đang phát huy hiệu quả

Khi Arsenal quyết định chi đậm để chiêu mộ Gyokeres, đó là một canh bạc. Họ không cần một dự án dài hạn, mà cần một tiền đạo có thể tạo khác biệt ngay lập tức. Sau những nghi ngờ ban đầu, Gyokeres đang chứng minh anh có thể đáp ứng kỳ vọng đó.

21 bàn thắng trên mọi đấu trường không phải con số quá bùng nổ, nhưng giá trị của anh nằm ở thời điểm xuất hiện. Ở những trận đấu mang tính quyết định, Gyokeres đang dần trở thành người tạo ra khác biệt.

Arteta cũng không giấu sự hài lòng. Ông đánh giá cao cường độ hoạt động, tinh thần thi đấu và khả năng thiết lập nhịp độ của tiền đạo này. Trong một tập thể đề cao kỷ luật và hệ thống như Arsenal, đó là những yếu tố quan trọng.

Tất nhiên, Gyokeres vẫn còn hạn chế. Khả năng xử lý bóng chưa thật sự mềm mại, sự phối hợp đôi lúc thiếu tinh tế. Nhưng ở giai đoạn này của mùa giải, điều quan trọng nhất không phải là sự hoàn hảo, mà là hiệu quả.

Arsenal đang tiến rất gần đến cú đúp danh hiệu. Và trong hành trình đó, họ cần những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc. Gyokeres đang làm được điều đó.

Ở những trận đấu đỉnh cao, khoảng cách giữa người hùng và kẻ bị lãng quên đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Với Gyokeres, khoảnh khắc ấy đã đến, và anh đang tận dụng nó theo cách không thể thuyết phục hơn.