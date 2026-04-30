Hai mặt phong độ của bom tấn 75 triệu euro

Tiền đạo Viktor Gyokeres gây chú ý tại Champions League mùa giải năm nay khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Theo thống kê từ Opta, Gyokeres bỏ lỡ 10 cơ hội ghi bàn tại Champions League mùa này, con số cao nhất giải. Thống kê này phần nào phản ánh hai mặt trong phong độ của chân sút người Thụy Điển.

Trước hết, việc liên tục xuất hiện trong các tình huống nguy hiểm cho thấy Gyokeres sở hữu khả năng chọn vị trí tốt và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của Arsenal. Nhưng ở chiều ngược lại, hiệu suất dứt điểm của anh lại chưa tương xứng với số cơ hội có được. Việc bỏ lỡ tới 10 cơ hội ngon ăn cho thấy tiền đạo này đang gặp vấn đề ở khâu xử lý cuối cùng.

So với nhiều tiền đạo hàng đầu khác tại Champions League, số lần bỏ lỡ của Gyokeres là vượt trội. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số bàn thắng và có thể khiến đội bóng của anh phải trả giá ở những thời điểm then chốt.

Ở trận gặp Atletico tại bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 30/4, Gyokeres ghi bàn duy nhất cho Arsenal trên chấm 11 m. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh đạt 0,79. Tuy nhiên, trong 69 phút thi đấu, anh chỉ có 1 cú sút trúng đích, cũng chính là bàn thắng duy nhất.

Tính trên mọi đấu trường mùa này, Gyokeres ghi 18 bàn sau 49 trận cho Arsenal. Riêng tại Premier League, tiền đạo này có 12 pha lập công.

