Demiral tố trọng tài thiên vị Al-Nassr của Ronaldo

Merih Demiral gây tranh cãi khi chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng nhiều quyết định luôn có lợi cho Al-Nassr sau thất bại 0-2 của Al Ahli tại Saudi Pro League.

Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Ahli.

Phát biểu của Merih Demiral xuất hiện sau trận Al-Nassr thắng Al Ahli 2-0 ở vòng 30 Saudi Pro League rạng sáng 30/4. Ngay sau trận đấu, trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự bức xúc với công tác điều hành của trọng tài. Demiral cho rằng nhiều quyết định trong trận không công bằng và tiếp tục nghiêng về phía Al-Nassr.

“Công tác trọng tài thật điên rồ, tôi thề có Chúa. Hãy nhìn chân tôi này”, Demiral nói, ám chỉ những pha va chạm mạnh mà anh phải nhận trong trận đấu.

Cựu hậu vệ của Juventus sau đó tiếp tục đưa ra cáo buộc nhắm vào đội bóng của Cristiano Ronaldo. “Những quyết định luôn có lợi cho Al-Nassr. Mỗi mùa giải họ đều được đẩy đến gần các danh hiệu. Thật khó tin”, Demiral phát biểu.

Chia sẻ của trung vệ 28 tuổi nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Al-Nassr là một trong những CLB nhận nhiều sự chú ý nhất Saudi Pro League kể từ khi Ronaldo gia nhập vào cuối năm 2022.

Ở trận đấu rạng sáng 30/4, Al-Nassr giành chiến thắng 2-0 để tiếp tục cuộc đua nhóm đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, thất bại khiến Al Ahli bỏ lỡ cơ hội bám đuổi các vị trí dẫn đầu.

Demiral từng thi đấu tại châu Âu cho Sassuolo, Juventus và Atalanta trước khi chuyển sang Saudi Arabia. Vì thế, phát biểu gay gắt của cầu thủ này càng khiến dư luận chú ý.

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức giải đấu và phía Al-Nassr chưa đưa ra phản hồi chính thức.