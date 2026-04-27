Al Nassr tiến gần tới Salah

  • Thứ hai, 27/4/2026 07:16 (GMT+7)
Al-Nassr đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Mohamed Salah theo dạng tự do khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

Rời Liverpool, Al Nassr trở thành bến đỗ tiềm năng tiếp theo của Salah.

Theo Okaz, HLV Jorge Jesus muốn đưa Mohamed Salah về Al-Nassr trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Nếu thương vụ thành công, đội bóng Saudi Arabia sẽ sở hữu một trong những hàng công đáng chú ý nhất bóng đá thế giới.

Việc Cristiano Ronaldo sát cánh cùng Salah trong mùa giải 2026/27 sẽ là điều vô cùng đáng chờ đợi. Một người là cỗ máy ghi bàn bền bỉ suốt gần hai thập kỷ, người còn lại là biểu tượng tấn công của bóng đá châu Phi trong nhiều năm qua. Sự kết hợp giữa bản năng săn bàn của Ronaldo và tốc độ, khả năng tạo đột biến của Salah hứa hẹn mang đến sức hút đặc biệt.

Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Ronaldo vẫn là trung tâm của Al-Nassr cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Trong khi đó, Salah duy trì đẳng cấp ổn định nhiều mùa giải liên tiếp và luôn là cái tên tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Nếu cùng đứng trong một đội hình, bộ đôi này có thể trở thành cặp ngôi sao được chú ý bậc nhất tại Saudi Pro League.

Không chỉ vậy, thương vụ còn mở ra màn tái hợp đáng chờ đợi giữa Salah và Sadio Mane. Hai cầu thủ từng tạo nên bộ ba tấn công nổi tiếng cùng nhau trong màu áo Liverpool, góp công lớn vào giai đoạn thành công của đội bóng Anh.

Nếu Salah cập bến Al-Nassr, Mane sẽ gặp lại người đồng đội thân thiết từng chung màu áo Liverpool. Sự hiện diện của Ronaldo càng khiến câu chuyện thêm hấp dẫn, khi ba ngôi sao từng làm mưa làm gió ở châu Âu có thể cùng xuất hiện trong một hàng công.

Hiện chưa có xác nhận chính thức, nhưng chỉ riêng viễn cảnh Ronaldo đá cạnh Salah và Mane tái hợp đồng đội cũ cũng đủ khiến người hâm mộ chờ đợi. Al Nassr đang có phong độ rất tốt khi giành 19 chiến thắng liên tiếp và đang hướng đến cú ăn 2 trong mùa giải năm nay.

Những bước đi cuối cùng của Salah tại Anfield Mohamed Salah rời sân phút 59 trong trận Liverpool thắng Crystal Palace 3-1 tại vòng 34 Premier League tối 25/4 bằng một chấn thương gân kheo.

Thái Viên

Salah Al Nassr Mohamed Salah Ronaldo Liverpool Mane

