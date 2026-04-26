Real Madrid gọi Nico Paz trở lại

Real Madrid quyết định kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz sau mùa giải bùng nổ của tiền vệ trẻ này trong màu áo Como.

Theo AS, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ kích hoạt điều khoản mua lại được cài trong hợp đồng chuyển nhượng giữa Real Madrid, Como 1907 và Nico Paz hồi mùa hè 2024. Hạn cuối để thực hiện thương vụ là ngày 30/5, nhưng tại Valdebebas, quyết định gần như đã được thông qua.

Ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá màn trình diễn của Nico Paz tại Italy vượt xa kỳ vọng và tin rằng đây là thời điểm phù hợp để đưa cầu thủ trưởng thành từ học viện trở về.

Mùa này, tuyển thủ Argentina thi đấu nổi bật trong màu áo Como dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas. Anh ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi 13 bàn và có 8 kiến tạo.

Không chỉ đóng góp về mặt thống kê, Nico Paz còn là nhân tố quan trọng giúp Como trở thành hiện tượng thú vị của bóng đá Italy.

Phía Como cũng hiểu rằng họ khó giữ chân tiền vệ 21 tuổi. Mối quan hệ tốt đẹp giữa CLB này và Real Madrid giúp quá trình trao đổi diễn ra thuận lợi.

Trong hai mùa hè gần nhất, Como liên tục tiếp cận các tài năng trẻ từ lò đào tạo Valdebebas. Hè tới, đội bóng Italy tiếp tục quan tâm một số gương mặt như Yanez và Fortea.

Với Real Madrid, việc đưa Nico Paz trở lại cho thấy định hướng trẻ hóa đội hình vẫn được ưu tiên. Sau quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm ở Serie A, tiền vệ người Argentina được xem là phương án giàu tiềm năng cho tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong tương lai gần.