Rashford tỏa sáng, Barcelona bỏ xa Real Madrid 11 điểm

Đêm 25/4, Marcus Rashford ghi bàn trong trận thắng 2-0 của Barcelona trước Getafe thuộc vòng 32 La Liga.

Chiến thắng trước đối thủ có phong độ cao giúp thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick tạo khoảng cách 11 điểm so với Real Madrid. Dù hai CLB còn màn đối đầu trực tiếp, cơ hội để Real lật đổ đại kình địch gần như không còn.

Với cục diện hiện tại, Barcelona có thể chính thức đăng quang ngôi vương nếu giành chiến thắng trong hai cuộc đối đầu sắp tới với Osasuna và Real Madrid.

Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ Catalonia chủ động dâng cao nhằm phá vỡ hàng phòng ngự 5 người lùi sâu của Getafe. Robert Lewandowski suýt chút nữa mở tỷ số bằng một cú đánh đầu uy lực đi sạt xà. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Barca vẫn gặp không ít khó khăn trước lối chơi áp sát và đầy thể lực của đội chủ nhà.

Phải đến phút bù giờ của hiệp một, bước ngoặt mới xuất hiện. Fermin Lopez một lần nữa chứng minh cái duyên ghi bàn quan trọng khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành David Soria, đưa "Blaugrana" vượt lên dẫn trước. Cầu thủ 22 tuổi góp công vào 29 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này.

Bước sang hiệp hai, Getafe đẩy cao đội hình và chơi quyết liệt hơn hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến họ sập bẫy phản công của đội khách. Sự khác biệt đến từ một tình huống chuyển trạng thái mẫu mực.

Khi toàn bộ đội hình Getafe dâng quá cao, Marcus Rashford tận dụng khoảng trống mênh mông để thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-0. Cựu sao MU có pha lập công thứ 6 tại La Liga mùa này và thứ 12 trên mọi đấu trường.