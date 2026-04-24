Dấu chấm hết cho Rashford tại Barcelona

Hành trình của Marcus Rashford tại Camp Nou chuẩn bị đi đến hồi kết.

Rashford không đủ ổn định để chơi cho Barcelona.

Theo Fichajes, sau một mùa giải cho mượn đầy kỳ vọng, Barcelona đưa ra quyết định dứt khoát dựa trên ý kiến từ huấn luyện viên Hansi Flick, đó là không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro với Manchester United. Tiền đạo người Anh sẽ rời xứ Catalonia khi mùa giải năm nay khép lại.

Dưới triều đại của Flick, Rashford từng được kỳ vọng mang lại sự đột biến cho hành lang cánh của "Blaugrana". Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra đầy trắc trở.

Dù sở hữu những khoảnh khắc bùng nổ mang đậm dấu ấn cá nhân, chân sút sinh năm 1997 lại thiếu đi sự ổn định cần thiết để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của La Liga. Thông điệp từ ban huấn luyện trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi anh liên tục phải mài ghế dự bị trong các trận đấu quan trọng, điển hình là cuộc đối đầu với Celta Vigo gần đây.

Rào cản lớn nhất ngăn cản một bản hợp đồng dài hạn không chỉ nằm ở phong độ, mà còn là bài toán kinh tế. Trong bối cảnh quy định về quỹ lương của La Liga vẫn đang thắt chặt, Barca không thể mạo hiểm đầu tư vào một cầu thủ chưa khẳng định được vị thế trong đội hình chính. Đội bóng xứ Catalonia đang ưu tiên tìm kiếm những gương mặt mới bền vững và có tác động tức thì hơn.

Tương lai của Rashford giờ đây lại quay về điểm xuất phát: Old Trafford. Với bản hợp đồng còn hạn đến năm 2028, Manchester United đang đứng trước hai lựa chọn, trao cho anh một cơ hội cuối cùng hoặc đẩy anh lên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại, các câu lạc bộ tại Premier League, trong đó có Newcastle, theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo này.