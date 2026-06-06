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Thể thao

Barca 'bỏ rơi' Rashford?

  • Thứ bảy, 6/6/2026 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona vẫn im lặng trong thương vụ Marcus Rashford dù thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro của anh chỉ còn ít ngày.

Marcus Rashford chơi tương đối tốt trong màu áo Barcelona

Chỉ còn chừng 9 ngày để Barcelona đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Rashford trước khi điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro chính thức hết hạn vào ngày 15/6. Nếu mốc thời gian này trôi qua mà không có động thái kích hoạt, mọi thỏa thuận ưu tiên ký kết với Manchester United mùa hè năm ngoái sẽ vô hiệu.

Về phía Rashford, anh sẵn sàng làm tất cả để tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou. Ngoài phong độ tương đối ấn tượng, ngôi sao sinh năm 1997 còn tự nguyện cắt giảm đến 40% thu nhập so với thời còn khoác áo "Quỷ đỏ" để hỗ trợ tài chính cho câu lạc bộ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh Anthony Gordon khiến tình hình trở nên phức tạp. Việc Barca chi tiền cho một ngôi sao chơi cùng vị trí với Rashford dấy lên nghi ngờ về khả năng "Los Blaugrana" sẽ bỏ lỡ thời hạn mua đứt chân sút người Anh.

Dù Hansi Flick từng khẳng định niềm tin vào Rashford, sự im lặng đến từ ban lãnh đạo Barca trong những ngày qua đang đẩy cầu thủ này vào thế bị động.

Hiện tại, Manchester United vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu Barca không rút hầu bao trước ngày 15/6, "Quỷ đỏ" sẽ nắm toàn quyền quyết định trên bàn đàm phán. Đối với Rashford, thời gian tới sẽ xác nhận liệu tình yêu và sự hy sinh của anh có được đại diện La Liga trân trọng hay không.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

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Huy Trưởng

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