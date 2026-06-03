Tương lai của Marcus Rashford vẫn là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Rashford đáp trả chuyện tương lai.

Theo Mundo Deportivo, phía Rashford khẳng định Barcelona chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào tới MU, trái ngược với những thông tin xuất hiện gần đây trên truyền thông Anh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chưa có cuộc đàm phán cụ thể nào liên quan đến mức phí chuyển nhượng của tiền đạo 28 tuổi.

Hôm 2/6, The Times đưa tin Barcelona chỉ chấp nhận chi 15 triệu euro để sở hữu Rashford, thay vì mức 30 triệu euro theo điều khoản đã được thống nhất với MU.

Về phần mình, Rashford muốn sớm giải quyết tương lai trước khi World Cup 2026 khởi tranh để có thể tập trung hoàn toàn cho đội tuyển Anh. Sau mùa giải ấn tượng với 14 bàn thắng và 12 kiến tạo, tiền đạo này tin rằng anh vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Hansi Flick.

Trong khi đó, MU ngày càng sốt ruột khi thương vụ chưa có những bước tiến rõ ràng. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiểu rằng Rashford muốn tiếp tục thi đấu cho Barcelona, nhưng cũng nhận thức được cầu thủ này vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng khác.

Aston Villa và Tottenham được cho là sẵn sàng đáp ứng mức giá khoảng 30 triệu euro mà MU yêu cầu. Tuy nhiên, bất chấp những lựa chọn hấp dẫn tại Premier League, Rashford vẫn giữ nguyên mong muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1998 tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 trên đất Mỹ.

Gordon ghi điểm trong ngày ra mắt Barcelona Trong buổi ra mắt Barcelona đêm 29/5, Anthony Gordon có màn trả lời phỏng vấn rất ấn tượng bằng tiếng Tây Ban Nha.