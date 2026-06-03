Messi nhận giải thưởng danh giá

Sự nghiệp lẫy lừng cùng tầm ảnh hưởng vượt khỏi sân cỏ giúp Lionel Messi được trao Giải thưởng danh giá bậc nhất Tây Ban Nha.

Lionel Messi có sự nghiệp lẫy lừng ở tuổi 38.

Lionel Messi tiếp tục bổ sung thêm một dấu mốc đáng nhớ vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình khi được trao Giải thưởng Công nương xứ Asturias về Thể thao 2026, một trong những giải thưởng danh giá nhất tại Tây Ban Nha. Siêu sao người Argentina kế nhiệm huyền thoại quần vợt Serena Williams, người giành giải năm 2025.

Ban giám khảo đánh giá Messi là một trong những vận động viên có sự nghiệp xuất sắc nhất lịch sử thể thao thế giới. Không chỉ ghi dấu bằng những thành tích tập thể và cá nhân phi thường, anh còn tạo ra sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi bóng đá.

Trong thông báo trao giải, ban giám khảo nhấn mạnh không chỉ tài năng sân cỏ mà còn cả những đóng góp xã hội của Messi. Họ ca ngợi những hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Đặc biệt, hội đồng chấm giải dành nhiều lời khen cho phẩm chất cá nhân của đội trưởng Argentina.

“Ngoài tài năng rực rỡ, Messi còn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhờ cách hành xử mẫu mực trên sân cỏ, sự bền bỉ, khiêm nhường và tinh thần cống hiến cho tập thể”, thông báo nêu rõ.

Với giải thưởng mới nhất này, Messi tiếp tục khẳng định vị thế của một biểu tượng thể thao toàn cầu, không chỉ được nhớ đến bởi những bàn thắng hay danh hiệu, mà còn bởi những giá trị anh để lại bên ngoài sân cỏ.

Ở tuổi 38, Messi sở hữu bảng thành tích gần như không có đối thủ. Trong màu áo Barcelona, anh giành 4 Champions League, 10 La Liga cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác, trở thành biểu tượng của giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng xứ Catalunya.

Sau đó, Messi tiếp tục vô địch Ligue 1 cùng PSG trước khi chuyển tới Inter Miami và giành thêm các danh hiệu tại Mỹ. Tuy nhiên, đỉnh cao lớn nhất trong sự nghiệp của Messi đến vào năm 2022 khi anh cùng Argentina vô địch World Cup tại Qatar.

Nhìn lại những nhà vô địch World Cup ở thế kỷ 21 Từ Brazil của Ronaldo đến Argentina của Messi, World Cup thế kỷ 21 chứng kiến những nhà vô địch với hành trình, dấu ấn và cách đăng quang rất khác nhau.