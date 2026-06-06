MU 'xuống nước' với Barca vụ Rashford

Manchester United sẵn sàng hạ mức phí chuyển nhượng của Marcus Rashford xuống dưới điều khoản giải phóng ban đầu để tạo điều kiện cho Barcelona mua đứt anh.

Marcus Rashford không còn nằm trong kế hoạch của Manchester United

Với 14 bàn và 10 kiến tạo, tiền đạo 28 tuổi trở thành nhân tố then chốt trong đội hình của Hansi Flick, góp công lớn giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga. Phong độ chói sáng này cũng giúp anh trở lại đội tuyển Anh và đang cùng "Tam Sư" tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington lại trở thành một bài toán khó. Dù Barca vừa chiêu mộ Anthony Gordon với mức giá 75 triệu bảng và đang nhắm đến Julian Alvarez của Atletico Madrid, Rashford vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Theo nguồn tin từ tờ Sport , chân sút sinh năm 1997 hoàn toàn ưu tiên việc ở lại Camp Nou và sẽ từ chối mọi lời đề nghị khác. Trước thái độ cứng rắn của cầu thủ này, Manchester United có động thái xuống nước đầy bất ngờ.

Thay vì khăng khăng giữ mức giá 30 triệu euro như điều khoản mua đứt ban đầu, "Quỷ đỏ" sẵn sàng đàm phán một con số thấp hơn để hỗ trợ tài chính cho Barca.

Động thái này cho thấy đội chủ sân Old Trafford thà chịu lỗ để Rashford ở lại Tây Ban Nha, còn hơn là để anh gia nhập các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League như Newcastle hay Aston Villa.

Hiện tại, thương vụ phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của Barcelona, nhưng với sự hỗ trợ từ phía MU, khả năng Rashford chính thức chia tay sân Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.