MU thua sốc

Trận thua Wrexham với tỷ số 0-1 tối 18/7 khiến đoàn quân của Michael Carrick nhận gáo nước lạnh ngay trận giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải.

Manchester United để thua Wrexham với tỷ số tối thiểu 0-1. Ảnh: Manchester United

Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, thầy trò Michael Carrick lại tỏ ra bế tắc khi đối mặt với lối chơi thực dụng của đối thủ.

Điểm nhấn duy nhất trong hiệp một của "Quỷ đỏ" là màn ra mắt năng nổ của tân binh Andrey Santos. Tiền vệ người Brazil thi đấu nổi bật với khả năng đánh chặn và luân chuyển bóng. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng thủ khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá.

Phút 39, từ một pha dàn xếp ném biên, Sam Smith tận dụng sự thiếu tập trung của Harry Maguire để đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Wrexham.

Sang hiệp hai, chiến lược gia người Anh thay đổi toàn bộ 11 vị trí nhằm thử nghiệm đội hình. Những tài năng trẻ như Shea Lacey, Dan Gore hay Harry Amass giúp lối chơi của MU khởi sắc hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66%.

Dù tạo ra sức ép nghẹt thở và có những cơ hội rõ rệt, đặc biệt là cú sút xa uy lực của Lacey ở phút 80, đội chủ sân Old Trafford vẫn không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Danny Ward.

Trận đấu khép lại đầy tranh cãi khi Manchester United bị từ chối một quả phạt đền vào phút bù giờ. Nhà cầm quân 44 tuổi vẫn còn 5 trận giao hữu để rà soát lực lượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.