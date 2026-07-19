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Thể thao

Chelsea nổ 'bom tấn' đắt giá nhất lịch sử

  • Chủ nhật, 19/7/2026 03:49 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Morgan Rogers với giá 117 triệu bảng, biến tuyển thủ Anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng vì Rogers.

Theo The Athletic, Chelsea với Aston Villa thống nhất mọi thỏa thuận giữa và thương vụ chỉ còn chờ các thủ tục cuối cùng là được thông qua. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất.

Aston Villa chấp nhận lời đề nghị trị giá 117 triệu bảng, trong khi Rogers cũng đồng ý các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2032, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tiền vệ tấn công 23 tuổi dự kiến có mặt tại London vào thứ hai để kiểm tra y tế và ký hợp đồng.

Rogers được xem là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch tái thiết của HLV Xabi Alonso. Dù Arsenal cũng theo đuổi quyết liệt tuyển thủ Anh, cầu thủ này lựa chọn Chelsea bởi bị thuyết phục bởi dự án phát triển và định hướng của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Với mức phí 117 triệu bảng, Rogers vượt Enzo Fernandez (106 triệu bảng) để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Đồng thời, đây cũng là mức phí chuyển nhượng cao nhất từng được chi cho một cầu thủ người Anh, vượt kỷ lục 116 triệu bảng mà Man City bỏ ra để chiêu mộ Elliot Anderson. Trong khi đó, kỷ lục chuyển nhượng ở Premier League vẫn thuộc về Alexander Isak với giá 125 triệu bảng.

Đáng chú ý, Middlesbrough - đội bóng cũ của Rogers, sẽ nhận khoảng 15 triệu bảng nhờ điều khoản hưởng phần trăm giá trị chuyển nhượng được cài vào hợp đồng khi bán anh cho Villa vào đầu năm 2024.

Rogers có mùa giải 2025/26 bùng nổ với 14 bàn thắng và 12 kiến tạo sau 55 lần ra sân, góp công lớn giúp Aston Villa giành vé dự Champions League và vô địch Europa League. Anh cũng góp mặt trong cả 6 trận của tuyển Anh tại World Cup 2026.

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Minh Nghi

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