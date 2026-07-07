HLV Rosenior tái xuất

Chỉ 3 tháng sau khi bị Chelsea sa thải, HLV Liam Rosenior trở lại băng ghế huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt Paris FC.

HLV Rosenior trở lại Pháp làm việc.

CLB thủ đô nước Pháp xác nhận chiến lược gia người Anh sẽ là tân HLV trưởng thay thế Antoine Kombouare. Vị HLV này quyết định từ chức sau khi hoàn thành mục tiêu giúp đội bóng trụ lại giải đấu cao nhất nước Pháp.

Đây được xem là cơ hội để Rosenior làm lại sự nghiệp sau thời gian không thành công tại Chelsea. Nhà cầm quân 41 tuổi được bổ nhiệm thay Enzo Maresca vào tháng 1/2026, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng và phải rời ghế sau thời gian ngắn vì thành tích bết bát.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu lần đầu tiên Paris FC góp mặt tại Ligue 1 sau khi giành quyền thăng hạng. Tuy nhiên, đội bóng sớm rơi vào khủng hoảng khi chia tay HLV Stephane Gilli hồi tháng 2, khép lại 3 năm gắn bó của chiến lược gia này với CLB.

Sau đó, Kombouare được bổ nhiệm và nhanh chóng giúp Paris FC cải thiện phong độ. Đội bóng không chỉ trụ hạng thành công mà còn cán đích ở vị trí thứ 11, vượt ngoài mong đợi với một tân binh. Dù vậy, Kombouare vẫn quyết định rời đội sau khi mùa giải kết thúc, mở đường cho Rosenior tiếp quản.

Thực tế, Ligue 1 là môi trường quen thuộc với Rosenior. Trước khi chuyển sang Chelsea, ông dẫn dắt Strasbourg - CLB thuộc hệ thống BlueCo, tập đoàn sở hữu Chelsea. Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Anh, Strasbourg thi đấu khởi sắc, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 và giành vé dự UEFA Conference League.

Với kinh nghiệm làm việc tại cả Anh lẫn Pháp, Rosenior được kỳ vọng sẽ giúp Paris FC tiếp tục phát triển và xây dựng vị thế tại Ligue 1. Sau cú vấp ở Chelsea, chiến lược gia 41 tuổi đứng trước cơ hội chứng minh năng lực trong lần tái xuất này.