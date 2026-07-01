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Thể thao

Dấu chấm hết cho Garnacho tại Chelsea

  • Thứ ba, 7/7/2026 02:52 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Chelsea sẵn sàng chia tay cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Garnacho nằm trong danh sách thanh lý của Chelsea. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, Chelsea chỉ muốn bán đứt Garnacho thay vì để anh gia nhập đội bóng khác theo dạng cho mượn. Đội chủ sân Stamford Bridge đang tiến hành tinh gọn lực lượng trước mùa giải mới dưới thời tân HLV Xabi Alonso.

Phong độ thiếu ổn định khiến tương lai của Garnacho trở thành chủ đề được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng. AS Roma muốn mượn tuyển thủ Argentina nhưng Chelsea từ chối phương án này. Ban lãnh đạo đội bóng thành London xác định bán đứt Garnacho nhằm thu hồi một phần khoản đầu tư 40 triệu bảng đã bỏ ra để chiêu mộ anh.

Theo Goal, Chelsea kỳ vọng thu về khoảng 25 triệu bảng nếu bán Garnacho. HLV Xabi Alonso vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vai trò của cầu thủ người Argentina trong kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, Garnacho hiện nằm trong danh sách có thể thanh lý nếu Chelsea nhận được đề nghị phù hợp.

Garnacho gia nhập Chelsea từ MU vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, thời gian đầu tiên của anh tại Stamford Bridge không diễn ra như kỳ vọng. Dù được trao nhiều cơ hội ra sân, Garnacho chỉ ghi một bàn thắng tại Premier League và không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo "The Blues".

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

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Duy Luân

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