Giải chạy địa hình Côn Đảo có cự ly 50 km

Giải chạy địa hình Ý Chí Côn Đảo 2026 diễn ra ngày 30/8, với 4 cự ly gồm 6 km, 12 km, 25 km và 50 km.

Caption ảnh: HTV ký kết tổ chức giải chạy địa hình Ý Chí Côn Đảo 2026.

Chiều 6/7, tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, HTV và Tập đoàn Bcons ký kết hợp tác tổ chức giải chạy địa hình Ý Chí Côn Đảo - Côn Đảo Spirit 2026. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đặc khu Côn Đảo.

Giải dự kiến diễn ra ngày 30/8 tại Côn Đảo. Ban tổ chức công bố 4 cự ly gồm 6 km, 12 km, 25 km và 50 km, hướng đến nhiều nhóm vận động viên, từ người mới tham gia chạy địa hình đến các runner có kinh nghiệm ở nội dung đường dài.

Đường chạy được thiết kế trên địa hình đặc trưng của Côn Đảo, kết hợp giữa đường rừng, đường ven biển, các đoạn dốc và khu vực gắn với di tích lịch sử. Lộ trình dự kiến đi qua hoặc kết nối với nhiều địa điểm như Vườn quốc gia Côn Đảo, Nhà tù Côn Đảo, Cầu tàu 914, Nghĩa trang Hàng Dương, đỉnh Lò Vôi, Núi Chúa - Ma Thiêng Lãnh và Bãi Bàng Đất Thắm.

Nhóm cự ly 6 km và 12 km phù hợp với vận động viên phong trào hoặc người mới làm quen chạy trail. Cự ly 25 km đòi hỏi nền tảng thể lực tốt hơn, khả năng duy trì nhịp chạy trên địa hình hỗn hợp và kiểm soát sức ở các đoạn dốc.

Cự ly 50 km là nội dung thử thách nhất của giải. Vận động viên tham dự cần chuẩn bị kỹ về sức bền, kỹ thuật lên dốc, xuống dốc, dinh dưỡng, tiếp nước và chiến thuật phân phối sức trong thời gian dài. Đây cũng là cự ly thể hiện rõ nhất tính chất của một giải chạy địa hình.

Việc tổ chức giải tại Côn Đảo đặt ra yêu cầu cao về công tác vận hành, đặc biệt ở các khâu bảo đảm an toàn đường đua, y tế, tiếp nước, phân luồng và kiểm soát vận động viên trên cung đường rừng, biển. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải còn gắn với mục tiêu khai thác giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan tự nhiên của địa phương.