Ngôi sao tuyển Anh chia tay World Cup

Jordan Henderson phải phẫu thuật cổ tay và nghỉ hết World Cup 2026, nhưng nhiều khả năng vẫn tiếp tục đồng hành cùng tuyển Anh vì vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Jordan Henderson chấn thương sau pha ăn mừng chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico.

Jordan Henderson sẽ không chơi thêm trận nào cho tuyển Anh tại World Cup 2026, nhưng anh nhiều khả năng vẫn ở lại cùng đội trong phần còn lại của giải đấu. Tiền vệ 36 tuổi bị gãy cổ tay sau một tai nạn hy hữu trong lúc ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico ở vòng 1/8 hôm 6/7.

Sự cố xảy ra tại sân Azteca, khi Henderson nhảy qua bảng quảng cáo để ăn mừng cùng đồng đội. Anh trượt ngã, tiếp đất sai tư thế bằng tay trái và lập tức cần sự hỗ trợ y tế. Dan Burn là người ra hiệu gọi bác sĩ, trong khi các cầu thủ Anh đứng thành vòng tròn quanh Henderson để che chắn cho đồng đội.

Henderson được cho thở oxy ngay trên sân trước khi được đưa tới bệnh viện ở Mexico City. Anh không trở về căn cứ của tuyển Anh tại Kansas City cùng toàn đội sau trận đấu. Kết quả kiểm tra cho thấy cựu đội trưởng Liverpool cần phẫu thuật và chắc chắn bỏ lỡ phần còn lại của World Cup.

Dù vậy, Henderson vẫn được xem là nhân vật quan trọng trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel. Anh mới đá 6 phút ở giải năm nay, nhưng vai trò của Henderson không nằm đơn thuần ở số phút thi đấu. Với kinh nghiệm, tiếng nói và ảnh hưởng trong phòng thay đồ, tiền vệ thuộc biên chế Brentford được xem là một trong những thủ lĩnh tinh thần của tuyển Anh.

Tuchel đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Henderson trong tập thể trẻ trung hiện tại. Ở tuổi 36, Henderson không còn là lựa chọn chính ở tuyến giữa, nhưng anh vẫn giữ chuẩn mực sinh hoạt, tập luyện và tinh thần thi đấu cho toàn đội. Đó là lý do tuyển Anh muốn anh tiếp tục ở lại Bắc Mỹ thay vì trở về CLB ngay sau ca phẫu thuật.

Việc Henderson chấn thương cũng khiến chiều sâu tuyến giữa của tuyển Anh bị ảnh hưởng. Tuchel hiện còn Declan Rice, Elliot Anderson và Kobbie Mainoo cho khu trung tuyến. Trong đó, Mainoo chưa ra sân phút nào tại World Cup 2026.

Đội trưởng Harry Kane cho biết Henderson gặp vấn đề ở tay sau cú ngã. Jude Bellingham cũng khẳng định toàn đội có mặt bên cạnh đàn anh trong thời điểm khó khăn. “Mọi người đều ở đó để hỗ trợ anh ấy. Đó là một hình ảnh đẹp”, Bellingham nói.

Trên sân, Bellingham là nhân vật chính giúp tuyển Anh vượt qua Mexico. Ngôi sao Real Madrid ghi hai bàn trong 98 giây, trước khi Harry Kane lập công từ chấm phạt đền. Dù Jarell Quansah bị truất quyền thi đấu và Mexico rút ngắn tỷ số xuống 2-3, tuyển Anh vẫn bảo toàn chiến thắng để vào tứ kết.

Thầy trò Tuchel sẽ gặp Na Uy ở Miami vào thứ bảy. Đối thủ tiếp theo của tuyển Anh vừa loại Brazil, với Erling Haaland là mối đe dọa lớn nhất. Henderson không thể ra sân ở trận đấu này, nhưng sự hiện diện của anh trong khu kỹ thuật và phòng thay đồ vẫn có giá trị riêng với tuyển Anh trong giai đoạn căng thẳng nhất của World Cup.