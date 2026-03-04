Henderson bất ngờ mất kiểm soát hành vi sau trận

Jordan Henderson phải nhờ đồng đội can ngăn sau màn tranh cãi với ban huấn luyện Bournemouth trong trận đấu ở vòng 29 Premier League rạng sáng 4/3.

Henderson xảy ra tranh cãi sau khi trận đấu với Bournemouth.

Trận hòa 0-0 giữa Brentford và Bournemouth tại sân Vitality khép lại mà không có bàn thắng, nhưng dư âm lại nằm ở tình huống căng thẳng sau tiếng còi mãn cuộc.

Bournemouth là đội chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Họ tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, trong đó có một pha dứt điểm trúng cột dọc và một bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén khiến đội chủ nhà không thể tận dụng lợi thế. Kết quả hòa giúp Bournemouth nối dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số 9.

Diễn biến đáng chú ý nhất xảy ra sau khi trận đấu kết thúc. Khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội tiến đến bắt tay, Jordan Henderson bất ngờ vướng vào cuộc tranh cãi gay gắt với các thành viên ban huấn luyện Bournemouth, cụ thể là Tommy Elphick và Shaun Cooper.

Tiền vệ người Anh tỏ ra rất bức xúc và phải nhờ đồng đội cùng ban huấn luyện Brentford giữ lại. HLV Keith Andrews cũng có mặt để làm dịu tình hình. Cuối cùng, Henderson được kéo rời khỏi khu vực xung đột trước khi sự việc leo thang thêm.

Sau trận, HLV Keith Andrews cho biết ông "không rõ" điều gì đã châm ngòi cho màn đối đầu. Trong khi đó, HLV Andoni Iraola bên phía Bournemouth nhận định đây là bất đồng giữa Henderson và Shaun Cooper.

Về phần mình, Henderson không đề cập tới sự cố. Anh chỉ đánh giá trận đấu ở góc độ chuyên môn: "Đó là trận đấu hay. Có thể cả hai đội đều thất vọng vì không thắng. Họ có cơ hội tốt, nhưng tôi nghĩ tỷ số hòa là hợp lý".

Ở trận tiếp theo, Brentford sẽ chạm trán West Ham United tại London Stadium ngày 9/3 trong khuôn khổ FA Cup. Bournemouth, đã dừng bước ở đấu trường này, sẽ nghỉ cuối tuần trước khi làm khách trên sân của Burnley tại Premier League ngày 14/3.

