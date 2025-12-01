Khoảnh khắc làm fan MU dậy sóng

Dean Henderson có màn ăn mừng đầy cảm xúc sau một tình huống cứu thua trong trận gặp MU ở vòng 13 Premier League vào đêm 30/11.

Ngay những phút đầu của trận đấu trên sân Selhurst Park, MU có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Sau quả tạt từ cánh trái, Casemiro nỗ lực tạo điểm cắt từ cự ly gần nhưng bị Dean Henderson lăn xả cản phá.

Sau màn cứu thua ấn tượng, cựu thủ môn MU ăn mừng đầy phấn khích. Khoảnh khắc được fanpage của Premier League chia sẻ cùng dòng trạng thái: "Dean Henderson yêu điều này".

Henderson ăn mừng phấn khích.

Dù đã chơi cố gắng, Henderson vẫn không thể giúp Crystal Palace giành điểm trước Man Utd có phong độ đầy bất ổn. Thủ môn người Anh bị hạ gục bởi một cú sút hiểm hóc từ góc hẹp của Joshua Zirkzee ở ngay đầu hiệp hai, sau đó tiếp tục vào lưới nhặt bóng sau tình huống phối hợp đá phạt tinh quái giữa Bruno Fernandes và Mason Mount.

Henderson chỉnh hàng rào rất kỹ, đồng thời chủ động chọn vị trí để đón một cú sút phạt vào góc cao. Tuy nhiên, nhịp đẩy bóng của Bruno khiến hàng rào của chủ nhà bất ngờ. Đến khi thủ thành sinh năm 1997 nhận ra cú đá chìm của Mount thì mọi chuyện đã muộn.

"Đừng bao giờ ăn mừng sớm trước MU", một CĐV hả hê. "Henderson không thích điều này", một fan khác nhắc cựu thủ môn "Quỷ đỏ" về 2 bàn thua.

Henderson rời MU do không được Erik ten Hag trọng dụng. Tại Crystal Palace, thủ thành 28 tuổi tỏa sáng và trở thành ngôi sao số một trong khung gỗ, đồng thời được triệu tập lên tuyển Anh. Henderson vừa giúp "Đại bàng xanh" giải cơn khát danh hiệu với chức vô địch FA Cup và Community Shield.