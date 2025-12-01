MU 'ăn cắp' ý tưởng

HLV Ruben Amorim hài hước tiết lộ MU tham khảo ý tưởng từ các đội Premier League để triển khai tình huống cố định, qua đó lội ngược dòng trước Crystal Palace.

MU tân dụng cơ hội từ bóng cố định.

Tối 30/11, Manchester United đánh bại Crystal Palace 2-1 tại Selhurst Park, qua đó có chiến thắng thứ hai trong 12 trận sân khách gần nhất ở Premier League.

MU gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, nhưng trận đấu xoay chiều chỉ trong chín phút đầu hiệp hai. Joshua Zirkzee và Mason Mount lần lượt ghi bàn sau hai tình huống bóng chết do Bruno Fernandes thực hiện, giúp “Quỷ đỏ” lật ngược thế trận.

HLV Ruben Amorim thừa nhận công lớn thuộc về các bài tập cố định: “Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho bóng chết và học hỏi cách triển khai của các đội khác ở Premier League. MU đang mượn lại khá nhiều ý tưởng để ghi bàn”.

Palace mất chuỗi 12 trận bất bại trên sân nhà, trong bối cảnh họ suy giảm thể lực sau chuyến làm khách ở Europa Conference League và trận thua Strasbourg 1-2. Ngược lại, MU có sáu ngày nghỉ và tận dụng triệt để sự hụt hơi của đối thủ. Amorim nói thêm: “Chúng tôi cảm nhận họ sẽ kiệt sức. Vì vậy, toàn đội tăng nhịp độ để tạo đột biến. Khi Palace mệt, bàn thắng đến ngay lập tức”.

Zirkzee gỡ hòa ở phút 54, ghi bàn đầu tiên tại Premier League sau 364 ngày. Đây là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo người Hà Lan đá chính. Amorim đánh giá cao học trò: “Bàn thắng quan trọng nhưng không phải tất cả. Những tình huống di chuyển và tranh chấp của Zirkzee giúp chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai”.

Chiến thắng tại Selhurst Park giúp MU tạm thoát khỏi áp lực và cho thấy dấu hiệu tiến bộ trong cách vận hành lẫn khả năng tận dụng khoảnh khắc, điều họ thiếu suốt nhiều tuần qua.

