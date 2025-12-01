Chấm điểm MU sau trận thắng Palace

Joshua Zirkzee – 6 điểm: Zirkzee có một trận đấu không quá ấn tượng về mặt tổng thể, nhiều thời điểm mất hút giữa vòng vây trung vệ Palace. Nhưng khoảnh khắc anh xoay người dứt điểm mở màn cuộc lội ngược dòng đã che lấp phần nào màn trình diễn kém sắc trước đó. Tinh tế, lạnh lùng, nhưng cần ổn định hơn.