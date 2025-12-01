Chấm điểm MU sau trận thắng Palace

|
Senne Lammens – 6 điểm: Thủ thành trẻ không có lỗi trong bàn thua từ chấm 11 m, khi cả hai lần Mateta thực hiện đều đánh lừa được anh. Ngoài tình huống đó, Lammens duy trì sự tập trung cần thiết, xử lý chắc tay với những pha treo bóng và hạn chế sai số. Tuy chưa tạo được dấu ấn nổi bật, anh đảm bảo sự an toàn tương đối trong khung gỗ.
|
Leny Yoro – 4 điểm: Một buổi tối thực sự khó với tài năng trẻ người Pháp. Yoro liên tục bị Mateta khai thác bằng sức mạnh và khả năng xoay trở trong không gian hẹp. Pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền là đỉnh điểm của sự thiếu kinh nghiệm, khi Yoro cố gắng sửa sai bằng cú xoạc bất chấp. Một trận đấu mà Yoro sẽ phải xem lại để rút kinh nghiệm.
|
Matthijs de Ligt – 5 điểm: De Ligt bắt nhịp trận đấu khá tệ, thậm chí bị Mateta vặn người ngay ở biên khiến hàng thủ chao đảo. Tuy nhiên, trung vệ người Hà Lan lấy lại thăng bằng trong hiệp hai, chủ động bọc lót và đọc tình huống tốt hơn. Dù vậy, đây vẫn là màn trình diễn dưới khả năng vốn có.
|
Luke Shaw – 6 điểm: Trong hệ thống ba trung vệ, Shaw chơi chắc chắn nhất. Khả năng phán đoán giúp anh có ít nhất hai pha can thiệp quan trọng, ngăn Palace gia tăng cách biệt. Dù bị kéo vào nhiều pha 1 đối 1 khó chịu, Shaw giữ được bình tĩnh và cho thấy sự điềm đạm cần thiết giúp MU không rơi vào cảnh hỗn loạn.
|
Amad Diallo – 5 điểm: Bị "bắt chết" ở cánh phải, Diallo không có nhiều cơ hội triển khai tốc độ hay kỹ thuật. Trong phòng ngự, cầu thủ trẻ để lộ sự non kinh nghiệm, thường xuyên bị Palace khoét vào vị trí của mình. Nỗ lực nhưng thiếu sắc bén, Diallo trải qua một trận đấu nhạt nhòa.
|
Diogo Dalot – 2 điểm: Dalot có những pha ném biên mạnh gây nguy hiểm, nhưng đó cũng là gần như tất cả những gì anh mang lại. Hỗ trợ tấn công kém hiệu quả, phòng ngự chậm chạp và lỏng lẻo. Nhiều tình huống Dalot xử lý thiếu quyết đoán khiến MU rơi vào bị động. Đây là màn trình diễn tệ nhất hàng thủ.
|
Casemiro – 3 điểm: Trận đấu tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động cho phong độ của Casemiro. Anh chuyền bóng vội vàng, thường xuyên để mất quyền kiểm soát ở những khu vực nguy hiểm. Trong tranh chấp, tiền vệ Brazil vào bóng thiếu chuẩn xác, dễ bị vượt qua. Một hình ảnh phai nhạt so với Casemiro từng thống trị tuyến giữa.
|
Bruno Fernandes – 6 điểm: Bị kéo xuống đá thấp, Bruno lại càng bộc lộ hạn chế phòng ngự. Dù vậy, đội trưởng MU bù lại bằng sự sắc sảo trong tấn công. Anh kiến tạo và tạo ra nhiều đường chuyền mở ra cơ hội hiếm hoi. Không phải trận hay, nhưng Bruno vẫn để lại dấu ấn chuyên môn.
|
Bryan Mbeumo – 5 điểm: Mbeumo cho thấy dấu hiệu bị kéo chung vào "căn bệnh mệt mỏi" của hàng công MU. Anh di chuyển năng nổ nhưng thiếu tính đột phá, nhiều tình huống xử lý vội vàng và thiếu tự tin. Màn trình diễn trong hiệp hai có tiến bộ hơn, nhưng vẫn dưới tiêu chuẩn của bản thân.
|
Mason Mount – 6 điểm: Trước khi ghi bàn, Mount chơi khá mờ nhạt, hiếm khi tạo được liên kết với tuyến trên. Nhưng bàn thắng bất ngờ với pha chớp thời cơ tinh tế khiến Dean Henderson trở tay không kịp, đã xoay chuyển toàn bộ cảm xúc trận đấu. Một điểm sáng hiếm hoi và đúng thời điểm cho tiền vệ người Anh.
|
Joshua Zirkzee – 6 điểm: Zirkzee có một trận đấu không quá ấn tượng về mặt tổng thể, nhiều thời điểm mất hút giữa vòng vây trung vệ Palace. Nhưng khoảnh khắc anh xoay người dứt điểm mở màn cuộc lội ngược dòng đã che lấp phần nào màn trình diễn kém sắc trước đó. Tinh tế, lạnh lùng, nhưng cần ổn định hơn.
