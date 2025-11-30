Số phận trêu đùa cựu sao MU ở Copa Libertadores

Bốn năm sau sai lầm định mệnh khiến Flamengo thất bại ở chung kết Copa Libertadores 2021, Andreas Pereira tưởng như có cơ hội "trả nợ" khi trở lại ở sân chơi này.

Lịch sử lặp lại, nhưng theo cách nghiệt ngã nhất với Pereira.

Thế nhưng, bi kịch bóng đá một lần nữa đeo bám cựu sao MU. Rạng sáng 30/11, Flamengo đánh bại Palmeiras 1-0 ở chung kết Copa Libertadores 2025 trên sân Monumental.

Quay ngược thời gian về năm 2021, lúc đó, tiền vệ người Brazil đang chơi cho Flamengo theo dạng cho mượn từ Manchester United.

Đội bóng Anh cho Flamengo mượn một mùa từ tháng 8/2021, với mức phí 1,1 triệu USD . Andreas Pereira chơi tốt cho CLB Brazil, góp công giúp Flamengo vào chung kết Copa Libertadores, danh hiệu tương đương Champions League ở châu Âu, ở mùa giải năm đó.

Thế nhưng, Pereira mắc lỗi nghiêm trọng tại chung kết khiến Flamengo thua Palmeiras 1-2. Phút 95 của hiệp phụ, khi tỷ số đang là 1-1 và tất cả bắt đầu nghĩ về loạt luân lưu, Pereira để mất bóng nguy hiểm khiến Flamengo nhận bàn thua định mệnh.

Anh gục xuống, gần như muốn khóc khi đó. Sai lầm ấy không chỉ khiến Flamengo trắng tay mà còn ám ảnh Pereira suốt sự nghiệp. Anh bị chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ, thậm chí phải đối mặt với những phản ứng bạo lực sau trận, khi xe buýt chở đội bị tấn công, nhà riêng bị đe dọa.

4 năm sau, Pereira qua nhiều CLB khác nhau. Anh từ Flamengo về lại MU, rồi chuyển đến Fulham, sang Lyon, và quay về Brazil thi đấu cho Palmeiras vào đầu năm 2025.

Tại đây, Pereira nhanh chóng hòa nhập, trở thành trụ cột ở tuyến giữa. Và rồi, định mệnh đưa đẩy Palmeiras và Flamengo tái ngộ ở chung kết Copa Libertadores 2025, lần thứ hai trong lịch sử giải đấu.

Pereira laj thua trước chính Flamengo.

Trận chung kết nghẹt thở lần này chứng kiến niềm vui cho Flamengo, khi họ thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha bóng đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 67 của hậu vệ Danilo.

Flamengo giành chức vô địch thứ tư trong lịch sử (sau 1981, 2019, 2022), đồng thời trở thành đội Brazil đầu tiên vô địch Copa Libertadores bốn lần.

Đây cũng là thất bại thứ ba của Palmeiras ở chung kết Libertadores, và lần đầu tiên họ thua chính Flamengo sau chiến thắng 2021.

Với Andreas Pereira, trận thua này không chỉ là thất bại tập thể mà còn là bi kịch cá nhân. Anh chơi trọn 90 phút, có những đóng góp tích cực, nhưng không thể thay đổi cục diện.

Pereira sẽ nghĩ gì khi chứng kiến các đồng đội cũ ở Flamengo nâng cúp. Năm 2021, anh mất cúp với Flamengo trước Palmeiras. Năm 2025, anh mất cúp với Palmeiras trước Flamengo.

Lịch sử lặp lại, nhưng theo cách nghiệt ngã nhất với Pereira.