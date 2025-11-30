Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử

Sáng 30/11, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup.

Inter Miami tiến vào trận MLS Cup - trận chung kết tổng toàn miền và cũng là cột mốc lịch sử lớn nhất mà CLB theo đuổi từ ngày thành lập. Không khí ở Miami đang nóng hơn bao giờ hết, với cảm giác rằng Messi chỉ còn một trận đấu nữa để đưa đội bóng non trẻ này lên đỉnh MLS.

Leo tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đóng góp pha kiến tạo ở bàn thắng thứ 3, thời điểm New York City đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và tạo sức ép mạnh mẽ lên khung thành Inter Miami. Kể từ đó, đối thủ hoàn toàn sụp đổ.

Trước đó, Messi ghi 1 bàn và kiến tạo 3 lần ở bán kết MLS khu vực miền Đông thắng Cincinnati 4-0. Lối chơi của anh không chỉ mở ra cơ hội ghi bàn mà còn truyền cảm hứng, khiến các đồng đội tự tin hơn và kiểm soát trận đấu một cách toàn diện.

Cá nhân Messi chạm mốc 405 kiến tạo trong sự nghiệp. Tính riêng trong năm 2025, anh góp dấu giày vào 72 bàn thắng trong 53 trận. Siêu sao người Argentina có riêng cho mình 46 bàn và 26 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Ngoài dấu ấn của Messi, Tadeo Allende tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick cùng bàn thắng của Mateo Silvetti và Telasco Segovia giúp Inter Milan hủy diệt New York City để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch miền Đông, cùng tấm vé giành quyền vào chơi trận chung kết MLS tổng.

Đối thủ của Inter Miami là đội thắng trong trận đấu giữa San Diego và Vancouver Whitecaps diễn ra vào lúc 9h00 ngày 30/11.