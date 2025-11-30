Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử

  • Chủ nhật, 30/11/2025 08:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 30/11, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup.

Messi cùng Inter Miami giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup tổng.

Inter Miami tiến vào trận MLS Cup - trận chung kết tổng toàn miền và cũng là cột mốc lịch sử lớn nhất mà CLB theo đuổi từ ngày thành lập. Không khí ở Miami đang nóng hơn bao giờ hết, với cảm giác rằng Messi chỉ còn một trận đấu nữa để đưa đội bóng non trẻ này lên đỉnh MLS.

Leo tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đóng góp pha kiến tạo ở bàn thắng thứ 3, thời điểm New York City đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và tạo sức ép mạnh mẽ lên khung thành Inter Miami. Kể từ đó, đối thủ hoàn toàn sụp đổ.

Trước đó, Messi ghi 1 bàn và kiến tạo 3 lần ở bán kết MLS khu vực miền Đông thắng Cincinnati 4-0. Lối chơi của anh không chỉ mở ra cơ hội ghi bàn mà còn truyền cảm hứng, khiến các đồng đội tự tin hơn và kiểm soát trận đấu một cách toàn diện.

Cá nhân Messi chạm mốc 405 kiến tạo trong sự nghiệp. Tính riêng trong năm 2025, anh góp dấu giày vào 72 bàn thắng trong 53 trận. Siêu sao người Argentina có riêng cho mình 46 bàn và 26 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Ngoài dấu ấn của Messi, Tadeo Allende tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick cùng bàn thắng của Mateo Silvetti và Telasco Segovia giúp Inter Milan hủy diệt New York City để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch miền Đông, cùng tấm vé giành quyền vào chơi trận chung kết MLS tổng.

Đối thủ của Inter Miami là đội thắng trong trận đấu giữa San Diego và Vancouver Whitecaps diễn ra vào lúc 9h00 ngày 30/11.

Ấn Độ kiếm bộn tiền nhờ Messi

Lionel Messi có thể giúp ngành kinh tế Ấn Độ thu về từ 80-100 triệu USD trong tour du đấu và quảng bá vào tháng 12.

17 giờ trước

Messi dẫn đường cho Inter Miami trong trận chiến lớn nhất mùa giải

Inter Miami bước vào chung kết khu vực miền Đông MLS gặp New York City lần đầu trong lịch sử với khí thế dâng cao.

19 giờ trước

Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barcelona

Sergio Aguero tin rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể khoác áo Barcelona thêm một lần nữa trước khi treo giày.

27:1605 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Messi Messi

    Đọc tiếp

    FIFA da dung khi siet manh cau gio? hinh anh

    FIFA đã đúng khi siết mạnh câu giờ?

    2 giờ trước 09:51 30/11/2025

    0

    Collina muốn dọn sạch câu giờ bằng luật 2 phút. Song thay đổi này đặt ra câu hỏi: bóng đá có thực sự công bằng hơn hay chỉ thêm tranh cãi?

    Thoi tiet xau de doa bong da Anh hinh anh

    Thời tiết xấu đe dọa bóng đá Anh

    3 giờ trước 09:17 30/11/2025

    0

    Tuần này, các giải bóng đá hạng thấp ở Anh rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều trận đấu bị hoãn hoặc bỏ dở do mưa lớn và ngập lụt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý