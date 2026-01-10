Tối 9/1, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

HLV Kim Sang-sik chưa nghĩ tới đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết. Ảnh: VFF.

Hai bàn thắng của đội bóng áo đỏ đến từ chấm phạt đền của Khuất Văn Khang trong hiệp một và pha phản lưới nhà của hậu vệ Brauzman ở phút 86. Bàn quyết định xuất phát từ tình huống phối hợp đá phạt góc, với dấu ấn rõ nét của Nguyễn Đình Bắc sau khi vào sân từ ghế dự bị.

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Sự kiên nhẫn được đền đáp khi Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Sang hiệp hai, U23 Kyrgyzstan vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ, đẩy trận đấu vào thế giằng co. Tuy nhiên, đúng thời điểm khó khăn nhất, U23 Việt Nam tận dụng tốt tình huống cố định để định đoạt kết quả.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. “Chúng tôi giành chiến thắng và có lợi thế lớn trên bảng xếp hạng. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Ông cũng lý giải những điều chỉnh nhân sự so với trận ra quân. “Đình Bắc gặp vấn đề ở chân nên không thể đá chính. Văn Thuận lại rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội”, HLV Kim Sang-sik nói thêm.

Việc tung Đình Bắc, Văn Thuận vào sân ở cuối hiệp hai đã phát huy hiệu quả khi các cầu thủ này trực tiếp tham gia vào tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định.

Theo thể thức giải, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, trong khi đội nhì bảng A đối đầu đội nhất bảng B ở tứ kết. Tuy vậy, do các trận đấu ở lượt hai chưa kết thúc, ban huấn luyện U23 Việt Nam chưa tính toán cụ thể cho vòng knock-out. HLV Kim Sang-sik cho biết đội sẽ chờ kết quả trận Saudi Arabia - Jordan trước khi đưa ra quyết định cho lượt đấu cuối.

“Lúc này, chúng tôi chưa nghĩ tới tứ kết. Ban huấn luyện cần đánh giá thể trạng cầu thủ sau khi về khách sạn rồi mới quyết định khả năng sử dụng Lý Đức, Hiểu Minh hay Nhật Minh ở trận gặp Saudi Arabia. Một số cầu thủ chưa thi đấu cũng sẽ được cân nhắc trao cơ hội”, ông nói và bày tỏ mong muốn Saudi Arabia giành chiến thắng trước Jordan.

Cùng dự họp báo, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn nhấn mạnh tinh thần tập thể của U23 Việt Nam. “Không có trận đấu nào dễ dàng. Tôi rất vui vì toàn đội đã giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một và hướng tới những mục tiêu cao nhất, luôn thi đấu với quyết tâm vì màu cờ sắc áo”, Thái Sơn khẳng định.

Chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước thử thách cuối cùng tại bảng A.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

