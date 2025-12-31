Bóng đá Việt Nam năm 2025 với những ngọt ngào và tiếc nuối

Năm 2025 khép lại với bóng đá Việt Nam bằng niềm vui khi đội tuyển U22 giành tấm HCV SEA Games nhưng đó chỉ là điểm sáng trong một năm nhiều sự kiện.

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 bằng tấm HCV SEA Games.

Ở cấp đội tuyển, Việt Nam giành trọn những danh hiệu quan trọng nhất khu vực: AFF Cup, U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games. Nhưng ở chiều ngược lại, các CLB và tuyển nữ lại có những phút giây tiếc nuối.

Những chiến công được định lượng bằng kết quả

Bóng đá Việt Nam mở đầu năm 2025 bằng chức vô địch AFF Cup, giải đấu cao nhất Đông Nam Á ở cấp đội tuyển quốc gia. Trong hai lượt trận chung kết gặp Thái Lan, Việt Nam thắng chung cuộc 5-3, trong đó có chiến thắng mang tính bước ngoặt ngay trên sân đối phương.

Đây là lần thứ ba Việt Nam vô địch AFF Cup, đồng thời là danh hiệu đầu tiên của đội tuyển sau chu kỳ đi xuống.

Điểm đáng chú ý là cách Việt Nam vượt qua Thái Lan: không thắng bằng thế trận áp đảo, mà bằng hiệu quả trong các thời điểm then chốt.

Trong hai trận chung kết, Việt Nam ghi bàn ở những thời khắc quyết định, hạn chế tối đa sai lầm cá nhân, trong khi Thái Lan không tận dụng được ưu thế kiểm soát bóng. Chức vô địch này củng cố niềm tin trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực gia tăng nhập tịch và đầu tư mạnh.

Giữa năm, U23 Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn tại Giải U23 Đông Nam Á 2025. Trên sân của Indonesia, trước sức ép khán giả chủ nhà, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam vô địch giải đấu này, một kỷ lục cho thấy sự ổn định của hệ thống đào tạo trẻ, bất chấp sự thay đổi liên tục về lực lượng và ban huấn luyện.

Cuối năm, U22 Việt Nam khép lại hành trình SEA Games 33 bằng tấm HCV, sau 4 trận đấu theo thể thức giải. Đội tuyển toàn thắng, trong đó đỉnh cao là trận chung kết với U22 Thái Lan.

Bị dẫn trước 2 bàn, U22 Việt Nam lội ngược dòng để giành chiến thắng, qua đó giành lại HCV SEA Games sau một kỳ để rơi vào tay Indonesia. Việc đánh bại Thái Lan trong trận tranh vàng, ngay trên sân Rajamangala, mang giá trị biểu tượng lớn hơn cả tấm huy chương.

Những điều đáng tiếc và bài toán bản lĩnh

Trái ngược với thành công của các đội tuyển, năm 2025 lại là năm dang dở của bóng đá Việt Nam ở cấp CLB. Công an Hà Nội (CAHN) để rơi vàng trong trận chung kết Shopee Cup 2024/25 với Buriram United dù nắm lợi thế rõ ràng.

Trong lượt về, đại diện Việt Nam dẫn trước 2-0 đến tận phút 83. Tuy nhiên, CAHN để Buriram gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 8 và kéo trận đấu vào hiệp phụ rồi loạt luân lưu. Sau 120 phút, tổng tỷ số là 5-5, và CAHN thua 2-3 trên chấm 11 m.

Công an Hà Nội thua đáng tiếc trước Buriram United

Tại đấu trường châu lục, Nam Định để lại một trong những kết quả nghịch lý nhất năm. Ở vòng bảng AFC Champions League Two, đội bóng thành Nam thắng trận cuối trước Eastern (Hong Kong, Trung Quốc) với tỷ số 9-0. Với kết quả này, Nam Định bằng điểm (6) và hiệu số (7) so với Ratchaburi, nhưng kém số bàn thắng (14 so với 15), đồng nghĩa với việc phải chia tay AFC Champions League Two 2025/2026.

Điều đáng nói là tại lượt áp chót, Nam Định cầm hòa Ratchaburi 0-0 đến tận phút 90 nhưng thua 2 bàn ở phút bù giờ. Giá như Nam Định không thua Ratchaburi đến 2 bàn ở phút bù giờ hay ghi nhiều hơn 1 bàn trong 30 phút cuối gặp Eastern, họ đã đi tiếp. Như vậy, việc đầu tư mạnh cho dàn ngoại binh của Nam Định không uổng phí.

Bóng đá nữ Việt Nam cũng khép lại SEA Games 33 trong tiếc nuối. Chung kết gặp Philippines, hai đội hòa 0-0 sau 120 phút, trước khi Việt Nam thua 5-6 ở loạt luân lưu.

Điểm nhấn gây tranh cãi là bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy trong hiệp 1 bị trọng tài từ chối, sai sót sau đó được AFC thừa nhận. Không có VAR, tuyển nữ Việt Nam đánh mất cơ hội bảo vệ HCV trong một trận đấu mà chúng ta không thua về thế trận.

Nhìn tổng thể, năm 2025 cho thấy bóng đá Việt Nam đủ mạnh để thống trị Đông Nam Á, nhưng vẫn chưa đủ sắc để bảo toàn lợi thế ở những trận quyết định ở cấp CLB khi ra châu lục. Hy vọng trong 2026, bóng đá Việt Nam vẫn giữ được lợi thế đã có và biết cách khắc chế những điểm đang tồn tại.