U22 Việt Nam áp đảo ở hạng mục đội thể thao tiêu biểu 2025

Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia dẫn đầu hạng mục đội thể thao tiêu biểu, trong khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh trở thành VĐV số một toàn quốc sau một năm thi đấu ấn tượng.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Kết quả bầu chọn VĐV, HLV và đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2025 vừa được Trung tâm Thông tin – Truyền thông Thể dục Thể thao công bố tại Hà Nội. Tâm điểm của lễ vinh danh năm nay là đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam, khi tập thể này đứng đầu hạng mục Đội thể thao tiêu biểu với số điểm áp đảo 1.660.

Danh hiệu trên là sự ghi nhận cho một năm thành công của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam, đặc biệt tại SEA Games 33, nơi U22 Việt Nam thể hiện bản lĩnh và chiều sâu đội hình để bước lên bục cao nhất. Việc vượt trội so với các đội còn lại như đội tiếp sức 4x400 m nữ điền kinh, đội tuyển cầu mây 4 nữ và đội bóng ném nữ bãi biển cho thấy bóng đá tiếp tục giữ vị thế đặc biệt trong đời sống thể thao nước nhà.

Ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu, xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành vị trí số một với 1.272 điểm. Đại diện bắn súng Công an Nhân dân có một năm thi đấu ổn định, góp phần giúp bắn súng Việt Nam duy trì chỗ đứng ở các giải đấu quốc tế. Xếp sau là “nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh với 761 điểm và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của CLB Công an Hà Nội với 693 điểm.

Top 10 VĐV tiêu biểu năm nay phản ánh rõ sự đa dạng của thể thao thành tích cao Việt Nam, khi xuất hiện đầy đủ các môn như canoeing, bơi lội, karate, thể dục dụng cụ và cờ tướng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thể thao Việt Nam không còn phụ thuộc vào một vài môn thế mạnh truyền thống.

Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, HLV Kim Sang Sik đứng đầu với 532 điểm sau một năm để lại nhiều dấu ấn cùng bóng đá nam Việt Nam. Theo sau là các HLV Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Mai Đức Chung (bóng đá nữ) và Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền nữ).

Ban tổ chức cũng trao giải cho các VĐV và HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu, nổi bật là kình ngư Vi Thị Hằng và lực sĩ Lê Văn Công. Lễ bầu chọn khép lại năm 2025 với nhiều cảm xúc, tôn vinh nỗ lực bền bỉ của các tập thể và cá nhân đã góp phần định hình diện mạo thể thao Việt Nam.