Thu Vinh giành cú đúp HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

Trịnh Thu Vinh khép lại ngày thi đấu 14/12 đáng nhớ bằng cú đúp HCV thuyết phục, khẳng định vị thế ngôi sao số một của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngày thi đấu thành công, phá kỷ lục SEA Games của Trịnh Thu Vinh Tại chung kết 10 m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh có bài thi xuất sắc đạt tổng điểm 242,7 để giành HCV và đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Trước đó, cô cùng đồng đội giành HCV 10 m và phá kỷ lục SEA Games nội dung 10 m súng ngắn đồng đội nữ.

Bắn súng Việt Nam khởi đầu ngày thi đấu đầy ấn tượng khi bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng xuất sắc giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

Ba xạ thủ nữ của Việt Nam bước vào vòng loại với sự tập trung cao độ. Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh cùng đạt 574 điểm, trong khi Triệu Thị Hoa Hồng ghi 563 điểm. Tổng điểm 1.711 giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam vượt lên dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ trực tiếp và chính thức xô đổ kỷ lục cũ của đại hội.

Kết quả mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày 14/12 cho đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của bắn súng ở đấu trường khu vực. Đội chủ nhà Thái Lan xếp thứ hai với 1.702 điểm, còn Malaysia giành HCĐ với 1.701 điểm, cho thấy sự cạnh tranh rất sít sao ở nội dung này.

Triệu Thị Hoa Hồng là xạ thủ thuộc thể thao TP.HCM, trong khi Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang khoác áo thể thao Công an Nhân dân. Sự kết hợp ăn ý giữa các xạ thủ đến từ những đơn vị khác nhau tạo nên màn trình diễn gần như hoàn hảo, mang về chiến thắng thuyết phục cho bắn súng Việt Nam.

Thành tích của tuyển nữ bắn súng Việt Nam ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội. Ảnh: Minh Chiến.

Với Trịnh Thu Vinh, tấm HCV đồng đội mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô giành HCV tại một kỳ SEA Games, sau khi từng tham dự SEA Games 31 trên sân nhà nhưng chưa thể bước lên bục cao nhất. Thành tích lịch sử tiếp thêm động lực lớn cho xạ thủ sinh năm 2000 trong hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Ngay sau nội dung đồng đội, cả Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang tiếp tục góp mặt ở chung kết cá nhân 10 m súng ngắn hơi nữ diễn ra vào buổi trưa cùng ngày. Ở nội dung này, Trịnh Thu Vinh tiếp tục thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội.

Cô duy trì sự ổn định qua từng loạt bắn, xử lý lạnh lùng ở những thời khắc quyết định để đạt 242,7 điểm, giành tấm HCV thứ hai trong ngày và một lần nữa xô đổ kỷ lục SEA Games. Chung kết càng thêm ý nghĩa khi Nguyễn Thùy Trang giành HCB với 241,7 điểm, giúp bắn súng Việt Nam độc chiếm hai vị trí cao nhất trên bục vinh quang.

Thu Vinh phá 2 kỷ lục SEA Games liên tiếp. Ảnh: Minh Chiến.

Cú đúp HCV tại SEA Games 33 không chỉ là cột mốc chói sáng trong sự nghiệp của Trịnh Thu Vinh, mà còn đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của xạ thủ từng nhiều lần lỡ hẹn với vàng SEA Games trước đây. Từ vai trò trụ cột trong nội dung đồng đội đến ngôi quán quân cá nhân, Thu Vinh cho thấy sự toàn diện cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

Thành công của Trịnh Thu Vinh cũng góp phần khẳng định sức mạnh bền bỉ của bắn súng Việt Nam ở đấu trường khu vực. Trong một ngày, đội tuyển vừa phá kỷ lục, vừa thâu tóm huy chương, tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.