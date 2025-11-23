Giai đoạn nước rút của tuyển bắn súng Việt Nam trước SEA Games 33

Các VĐV tuyển bắn súng Việt Nam nỗ lực tập luyện trước khi chính thức bước vào tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33. Mục tiêu của đội tại kỳ đại hội lần này là giành ít nhất 7 HCV, bằng thành tích ở SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam cách đây 3 năm.

Đây là con số thể hiện rõ tham vọng khi đội tuyển sở hữu những gương mặt từng thi đấu ở những sân chơi lớn như ASIAD hay Olympic như Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy. Bộ đôi xạ thủ đóng vai trò “gánh team” khi cùng thi đấu 4-5 nội dung như 10 m cá nhân, 10 m đồng đội, 10 m hỗn hợp, 25 m đồng đội và 25 m cá nhân.

Trong buổi kiểm tra công tác tập luyện ngày 12/11 tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: "Với những thành tích chúng ta đạt được trong thời gian qua, SEA Games không còn là rào cản lớn. Đề nghị BHL chú ý hơn tới đặc điểm của mỗi VĐV để điều chỉnh, từ đó dành được thành tích tốt tại SEA Games và làm bàn đạp để hướng tới ASIAD vào năm sau".

Tuyển bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành 7 HCV. Ảnh: Trần Hiền.

Để thực hiện hóa mục tiêu đề ra, tuyển bắn súng Việt Nam được ưu tiên tối đa về cơ sở vật chất và trang thiết bị tập luyện. Trường bắn tại Nhổn được mô phỏng gần như hoàn toàn với không gian thi đấu ở SEA Games, giúp xạ thủ làm quen từ ánh sáng, áp suất trường bắn đến vị trí bố trí bia. Các bia ngắm cũng được sửa chữa, căn chỉnh lại để tạo cảm giác thi đấu thật nhất.

Song song đó, mỗi VĐV trọng điểm được trang bị ba khẩu súng, đảm bảo sự ổn định về khí tài trong quá trình tập luyện. Lượng đạn cấp hằng buổi dao động từ 100 đến 150 viên, đủ để các xạ thủ duy trì cảm giác tay và cải thiện độ chính xác.

Thu Vinh và Xuân Vinh sẽ đóng vai trò "gánh team" khi thi đấu 4-5 nội dung. Ảnh: Trần Hiền.

Theo xạ thủ Lại Công Minh, khối lượng tập luyện cũng được mô phỏng đúng với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Phần khởi động kéo dài khoảng 15 phút, mỗi VĐV được sử dụng số lượng đạn không giới hạn, sau đó bước vào bắn 60 viên theo bài thi chính thức. Điều này giúp VĐV rèn sức bền, độ tập trung và khả năng giữ nhịp thi đấu từ đầu tới cuối.

Trong khi đó, Phạm Quang Huy chia sẻ: “Toàn đội chuẩn bị rất kỹ lưỡng, quan trọng là luôn phải tập trung cao độ và nỗ lực. Tôi có tâm lý thoải mái, quan trọng là phải thông thoáng đầu óc, tập trung tối đa cho mục tiêu mình hướng đến nhưng không để áp lực cản bước”.

SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan. Các xạ thủ Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển bắn súng sẽ chia đôi đội hình đi tập huấn trước khi bước vào tranh tài chính thức.

Các VĐV được hỗ trợ tối đa về trang thiết bị và cơ sở vật chất để tập luyện. Ảnh: Trần Hiền.

Nhóm súng ngắn hơi với 10 VĐV, trong đó có Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Trịnh Thu Vinh lên đường sang Hàn Quốc từ tối 21/11 và sẽ tập huấn đến ngày 2/12. Tại đây, họ được tiếp cận môi trường thi đấu có trình độ cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Nhóm súng trường sẽ sang Thái Lan tập huấn từ ngày 30/11, trước khi cả hai nhóm hội quân vào ngày 8/12 để chuẩn bị cho hành trình thi đấu chính thức.