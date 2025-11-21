Đoàn thể thao phía Nam khí thế lên đường dự SEA Games 33

Sáng 21/11, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) khu vực phía Nam dự SEA Games 33 chính thức làm lễ xuất quân tại đường Lê Lợi, TP.HCM, khẳng định tinh thần sẵn sàng và quyết tâm chinh phục đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía Nam vừa làm lễ xuất quân dự SEA Games 33. Ảnh: Hoàng Quân.

Trước đó, từ 6h30, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục Thể dục Thể thao, Thành ủy và UBND TP.HCM cùng các HLV, VĐV dự lễ dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây được xem là nghi thức truyền thống, thể hiện sự tri ân và ý chí cống hiến của đoàn trước giờ lên đường.

Lễ xuất quân năm nay diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Võ thuật Quốc tế, với sự hiện diện của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Các nghi thức chào cờ, báo cáo công tác chuẩn bị, phát biểu chỉ đạo và tuyên thệ của vận động viên được tổ chức trang trọng. Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao cờ xuất quân, biểu tượng của lòng tin và kỳ vọng mà lãnh đạo Thành phố gửi đến đội ngũ HLV, VĐV.

TP.HCM tiếp tục giữ vai trò lực lượng chủ lực của thể thao Việt Nam với 59 HLV và 258 VĐV tham gia 37/45 môn thi đấu mà Việt Nam đăng ký. Bên cạnh đó, các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ… cũng đóng góp nhiều tuyển thủ chất lượng ở những môn mũi nhọn như võ thuật, đua thuyền, bơi lội, các môn đồng đội.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn TTVN SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh khu vực phía Nam luôn là “kho huy chương” của đoàn Việt Nam trong nhiều kỳ Đại hội. Ở Thái Lan lần này, Việt Nam đặt mục tiêu 90-100 HCV và duy trì vị trí top 3. Ông kỳ vọng các VĐV phía Nam tiếp tục bứt phá ở những môn thế mạnh như điền kinh, bơi lội, TDDC, đấu kiếm, taekwondo và canoeing.

Đại diện VĐV, Liêu Gia Kiện cam kết toàn đội thi đấu hết mình, giữ gìn hình ảnh đẹp của con người Việt Nam. UBND TP.HCM cũng trao 300 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM như lời tri ân cho những đóng góp lâu dài.

Lễ xuất quân khép lại trong khí thế rộn ràng, mở ra hành trình mới đầy kỳ vọng cho đoàn phía Nam, những người được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào thành tích của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.