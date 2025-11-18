Việt Nam thắng đại diện SEA Games 33 của Liên Quân Thái Lan

FPT x Flash có khởi đầu ấn tượng tại AIC 2025 khi đánh bại Buriram 2-1, màn tập dượt không khí đối đầu căng thẳng giữa 2 đội góp mặt tại SEA Games 33 sắp tới.

FPT x Flash có trận ra quân thuận lợi tại giải AIC 2025. Ảnh: AOG.

Giải vô địch quốc tế Arena of Valor International Championship 2025 (AIC 2025) khởi tranh từ ngày 17/11 trong bầu không khí sôi động đặc trưng của Liên Quân Mobile. Đây cũng là giải đấu đánh dấu sự trở lại của FPT x Flash sau chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025.

Trước đối thủ nặng ký Buriram United Esports đến từ Thái Lan, đại diện Việt Nam đã có màn ra quân giàu cảm xúc, lội ngược dòng thắng 2-1 trong loạt BO3. Đây có thể là màn "tập dượt" quan trọng khi cả FPT x Flash lẫn Buriram United Esports đều là những đại diện góp mặt tại SEA Games 33.

Trong ván đầu tiên, hạt giống số một của AOG gặp nhiều khó khăn khi Buriram áp đảo hoàn toàn giai đoạn đi đường. Những pha xâm lăng rừng sớm khiến tuyển thủ Gray mất nhịp, kéo theo việc Huy Hoàng và Maris không thể triển khai bộ khung chống chịu cấu rỉa vốn là điểm mạnh của đội.

Buriram liên tục kiểm soát mục tiêu lớn, phá trụ nhanh và buộc FPT x Flash co cụm phòng ngự. Dù chơi lì lợm và níu kéo trận đấu đến cuối, đại diện của Việt Nam không thể "lật kèo" khi đối thủ đã sở hữu lượng trang bị quá vượt trội.

Tuy nhiên, thế trận thay đổi hoàn toàn ở ván 2. Dù tiếp tục thua thiệt đầu trận, FPT x Flash vượt lên mạnh mẽ nhờ loạt xử lý xuất sắc của người chơi đi rừng Gray. Trong đó, 2 pha trừng trị quan trọng đã giúp đội tuyển này giữ được Caesar và hạn chế tốc độ đẩy đường của Buriram.

Khi thế lính bắt đầu cân bằng, FPT x Flash dần đẩy cao nhịp độ. Huy Hoàng gây sức ép mạnh ở 2 cánh, BETROC được mở không gian xả sát thương, trong khi Maris liên tục tạo đột biến trong giao tranh. Đội tuyển lấy được 2 đường lính siêu cấp và dứt điểm bằng pha tổng tấn công dứt khoát, cân bằng tỷ số 1-1.

Ván quyết định chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của đương kim vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025. Ngay từ cấp độ 2, Gray chủ động bỏ đường giữa để xâm lăng bùa đỏ, mở giao tranh sớm và tạo tiền đề cho chiến công đầu.

Buriram bị cuốn vào nhịp đánh nhanh, trong khi Gray tiếp tục kiểm soát rừng tốt, khiến người chơi PogPog và Nunu của đội bạn liên tục rơi vào tình trạng thiếu tài nguyên. Khi TeeMee của Yutan mở giao tranh chuẩn xác ở đường giữa, FPT x Flash phá trụ trung tâm của đối thủ chỉ sau 7 phút, bước ngoặt khiến Buriram mất hoàn toàn tầm nhìn.

Từ đây, FPT x Flash thi đấu áp đảo. Họ kiểm soát cả Rồng lẫn Caesar, dẫn hơn 8.000 vàng ở phút 12. BETROC giữ phong độ ổn định, nhiều lần tung ra lượng sát thương then chốt để xuyên thủng hàng thủ Buriram, trong khi Huy Hoàng liên tục bọc sườn khiến đối thủ khó tổ chức giao tranh chính diện.

Khi 3 đường lính siêu cấp được mở, Buriram không còn khả năng phòng ngự. Hạt giống số 1 của AOG dứt điểm trận đấu bằng pha tấn công gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-1.

Màn trình diễn cảm xúc của FPT x Flash cho thấy sự trưởng thành rõ rệt sau khi lên ngôi vô địch tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2025. Các thành viên giữ được tâm lý tốt, thích ứng nhanh và biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ ở những thời điểm quan trọng. Với khởi đầu thuận lợi này, đại diện AOG hứa hẹn sẽ trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý nhất tại AIC 2025.