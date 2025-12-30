Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Cách nhận 400.000 đồng tiền an sinh xã hội dịp Tết qua VNeID

  • Thứ ba, 30/12/2025 09:14 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Các ngân hàng đều công bố hướng dẫn chi tiết cho việc liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Giao diện liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID.

Ngày 28/12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Ngoài phương án trực tiếp, người dân có thể tiếp nhận thông qua ứng dụng VNeID có liên kết với ứng dụng ngân hàng.

Cách này dùng phương pháp tương tự đợt hỗ trợ dịp Quốc khánh 2/9 khi mỗi người dân được hỗ trợ 100.000 đồng. Cụ thể, người dùng mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, chọn mục An sinh xã hội, tích vào Tài khoản hưởng An sinh xã hội. Tại đây, chủ tài khoản tìm đến ngân hàng bản thân đang sử dụng để liên kết.

VNeID anh 1

Hướng dẫn liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Argibank.

Ở bước này, người dân cần chia sẻ dữ liệu số tài khoản ngân hàng và CCCD (hoặc CMND). Cuối cùng, ứng dụng VNeID sẽ xử lý yêu cầu và chờ xác nhận. Nếu người dùng trước đó đã liên kết số tài khoản cá nhân với tài khoản An sinh xã hội, không cần thực hiện lại.

Theo Bộ Y tế, phương thức chi trả sẽ được thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền theo quy định.

Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện, bảo đảm việc tặng quà Tết hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12. Kết quả triển khai phải được báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế trước ngày 5/1/2026.

Theo nghị quyết, chính sách tặng quà Tết nhằm thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và những nhóm yếu thế trong xã hội. Việc triển khai được yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Các nhóm được Nhà nước tặng quà Tết gồm:

- Người có công với cách mạng.

- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trẻ em trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn lực, các địa phương xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền.

Mức quà tặng được áp dụng thống nhất là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền. Trường hợp một người đồng thời thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện nhận quà thì chỉ được nhận một suất.

Cuốn sách ghi chép văn hóa doanh nghiệp của FPT

"FPT bí lục - Khám phá văn hóa doanh nghiệp tại FPT" tiết lộ nhiều khía cạnh văn hóa của tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam qua các sự kiện và câu chuyện được giữ kín.

Rác AI xâm chiếm YouTube

Một nghiên cứu chỉ ra rằng nội dung rác do AI tạo ra đang chiếm tỷ lệ lớn trong các video YouTube đề xuất cho người dùng mới, mang về doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi năm.

11 giờ trước

Máy tính liên tục tăng giá

Nhà sản xuất máy tính dạng lắp ráp thông báo sẽ tăng giá thêm 10 USD trên mỗi GB bộ nhớ RAM. Các phiên bản dung lượng cao thậm chí còn tăng mạnh hơn.

13 giờ trước

Luật AI, 'thanh lọc' KOL là sự kiện ICT tiêu biểu 2025

Các sự kiện ICT tiêu biểu trong năm 2025 xoay quanh loạt quy định bao trùm không gian số, công nghệ chiến lược và xử lý vi phạm của các KOL/KOC.

25:1502 hôm qua

Hùng Phi

VNeID Tết Nguyên đán VNeID Hưu trí

    Đọc tiếp

    Mark Zuckerberg lai vung tien cho AI hinh anh

    Mark Zuckerberg lại vung tiền cho AI

    2 giờ trước 16:34 30/12/2025

    0

    Meta vừa đạt thỏa thuận thâu tóm Manus, qua đó tăng tốc chiến lược AI và tìm kiếm nguồn doanh thu bền vững từ các sản phẩm phần mềm hướng đến doanh nghiệp.

    Dieu can nho khi dung mang xa hoi tu ngay 1/1 hinh anh

    Điều cần nhớ khi dùng mạng xã hội từ ngày 1/1

    3 giờ trước 15:56 30/12/2025

    0

    Từ ngày 1/1/2026, người dùng có thể chủ động quyết định, kiểm soát và yêu cầu xóa dữ liệu thu thập bởi các nền tảng khi Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý