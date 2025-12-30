Cách nhận 400.000 đồng tiền an sinh xã hội dịp Tết qua VNeID

Các ngân hàng đều công bố hướng dẫn chi tiết cho việc liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Giao diện liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID.

Ngày 28/12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Ngoài phương án trực tiếp, người dân có thể tiếp nhận thông qua ứng dụng VNeID có liên kết với ứng dụng ngân hàng.

Cách này dùng phương pháp tương tự đợt hỗ trợ dịp Quốc khánh 2/9 khi mỗi người dân được hỗ trợ 100.000 đồng. Cụ thể, người dùng mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, chọn mục An sinh xã hội, tích vào Tài khoản hưởng An sinh xã hội. Tại đây, chủ tài khoản tìm đến ngân hàng bản thân đang sử dụng để liên kết.

Hướng dẫn liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Argibank.

Ở bước này, người dân cần chia sẻ dữ liệu số tài khoản ngân hàng và CCCD (hoặc CMND). Cuối cùng, ứng dụng VNeID sẽ xử lý yêu cầu và chờ xác nhận. Nếu người dùng trước đó đã liên kết số tài khoản cá nhân với tài khoản An sinh xã hội, không cần thực hiện lại.

Theo Bộ Y tế, phương thức chi trả sẽ được thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền theo quy định.

Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện, bảo đảm việc tặng quà Tết hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12. Kết quả triển khai phải được báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế trước ngày 5/1/2026.

Theo nghị quyết, chính sách tặng quà Tết nhằm thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và những nhóm yếu thế trong xã hội. Việc triển khai được yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Các nhóm được Nhà nước tặng quà Tết gồm: - Người có công với cách mạng. - Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trẻ em trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng. - Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. Căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn lực, các địa phương xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền. Mức quà tặng được áp dụng thống nhất là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền. Trường hợp một người đồng thời thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện nhận quà thì chỉ được nhận một suất.