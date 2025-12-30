Rác AI xâm chiếm YouTube

Một nghiên cứu chỉ ra rằng nội dung rác do AI tạo ra đang chiếm tỷ lệ lớn trong các video YouTube đề xuất cho người dùng mới, mang về doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Nội dung độc hại do AI tạo ra đang tràn lan trên YouTube. Ảnh: The Guardian.

Nội dung chất lượng thấp do AI tạo ra đang tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là YouTube và mang lại nguồn doanh thu không nhỏ. Một nghiên cứu mới cho thấy hơn 20% video được YouTube đề xuất cho người dùng mới là “nội dung rác do AI tạo ra”, được thiết kế chủ yếu để câu view và kiếm tiền từ thuật toán.

Nghiên cứu do công ty biên tập video Kapwing thực hiện, khảo sát 15.000 kênh YouTube phổ biến nhất thế giới, bao gồm 100 kênh hàng đầu tại mỗi quốc gia. Kết quả cho thấy 278 kênh trong số này chỉ đăng tải nội dung được tạo hoàn toàn bằng AI.

Theo ước tính của Kapwing, các kênh “video nhảm nhí” sử dụng AI đã thu hút hơn 63 tỷ lượt xem và 221 triệu lượt đăng ký trên toàn cầu. Tổng doanh thu mà nhóm nội dung này tạo ra mỗi năm vào khoảng 117 triệu USD .

Để đánh giá mức độ phổ biến của loại nội dung này với người dùng mới, nhóm nghiên cứu đã tạo một tài khoản YouTube hoàn toàn mới. Trong 500 video đầu tiên được nền tảng đề xuất, có 104 video bị xác định là nội dung rác do AI tạo ra. Khoảng 1/3 số video này thuộc nhóm “nội dung nhảm nhí”, bao gồm cả video AI chất lượng thấp và các nội dung được sản xuất hàng loạt nhằm tận dụng sự chú ý của người xem.

Những phát hiện trên cho thấy sự hình thành của một ngành công nghiệp nội dung mới, đang nhanh chóng bão hòa các nền tảng lớn như YouTube, Meta hay X. Đặc điểm chung của loại nội dung này là phi ngữ cảnh, dễ gây nghiện, ít phụ thuộc vào ngôn ngữ và có khả năng lan truyền toàn cầu.

Một phân tích khác của The Guardian trong năm nay cũng chỉ ra rằng gần 10% các kênh YouTube tăng trưởng nhanh nhất sử dụng nội dung do AI tạo ra, bất chấp những nỗ lực của nền tảng nhằm hạn chế “nội dung không chân thực”.

Theo Kapwing, các kênh AI có lượng người theo dõi rất lớn ở nhiều quốc gia. Tại Tây Ban Nha, gần một nửa dân số, tương đương hơn 20 triệu người theo dõi các kênh AI đang thịnh hành. Con số này là 18 triệu ở Ai Cập, 14,5 triệu ở Mỹ và 13,5 triệu tại Brazil.

Kênh được xem nhiều nhất trong nghiên cứu là Bandar Apna Dost, có trụ sở tại Ấn Độ, với 2,4 tỷ lượt xem. Nội dung của kênh xoay quanh những cuộc phiêu lưu phi lý của một chú khỉ rhesus biết nói và một nhân vật cơ bắp lấy cảm hứng từ Hulk. Kapwing ước tính kênh này có thể mang về tới 4,25 triệu USD doanh thu, dù chủ sở hữu không phản hồi câu hỏi từ The Guardian.

Rohini Lakshané, nhà nghiên cứu về công nghệ và quyền kỹ thuật số, cho rằng sự thành công của kênh này đến từ tính phi lý, hình tượng nam tính cường điệu và việc thiếu cốt truyện rõ ràng, khiến nội dung dễ tiếp cận với người xem mới.

Người phát ngôn của YouTube khẳng định AI chỉ là một công cụ và nền tảng vẫn ưu tiên kết nối người dùng với nội dung chất lượng cao, đồng thời sẽ xóa các video vi phạm nguyên tắc cộng đồng.