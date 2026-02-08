Kết quả gây sốc ở LCP

MVK, đội tuyển của thần rừng một thời SofM đón nhận thành tích thấp nhất lịch sử khi bị loại ngay từ vòng bảng LCP 2026.

SofM gây thất vọng lớn trong ngày trở lại. Ảnh: LCP.

Chiều ngày 8/2, trận đấu cuối cùng của MVK tại vòng bảng LCP chính thức diễn ra. Đại diện Việt Nam gặp GZ, tổ chức mới gia nhập đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Kết quả của trận đấu này sẽ tác động trực tiếp đến thành tích tổng thể của MVK tại giải đấu. Đội sẽ ngay lập tức bị loại nếu để thua. Ngược lại, họ giành vé vớt vào vòng trong khi thắng lợi.

Khởi đầu với việc đưa Gury trở lại đội hình chính. Đại diện VCS nhanh chóng có được ván đầu thắng lợi với lối chơi được triển khai mượt mà, không một kẽ hở. MVK trình diễn bộ mặt gây bất ngờ với người hâm mộ khi xuyên suốt mùa giải họ thường xuyên mắc sai lầm.

Sang ván 2, mọi thứ đổi chiều khi đội của SofM đánh mất lợi thế từ đầu bởi một đội hình thiên về cuối trận. Một số sai lầm ở giao tranh rồng bản lề của đối phương giúp MVK vực dậy. Tuy nhiên họ vẫn để thua ván đấu và bị dồn vào thế chân tường.

Ở ván quyết định, SofM được đưa vào sân và chọn cho mình vị tướng Jac. Đây không phải lựa chọn nằm trong meta. Với lối lên đồ sức mạnh phép thuật, anh có được tốc độ ăn rừng nhanh và có lợi thế trước đối thủ. Tuy nhiên, kèo đường trên quá lệch khiến thế trận rơi vào tay GZ. Qua đó, MVK bị loại tức tưởi khỏi LCP 2026 giai đoạn đầu tiên.

Thất bại này chỉ nối dài chuỗi thành tích đáng thất vọng của đại diện Việt Nam. Trận thua trước đội Nhật Bản SHG đã gián tiếp khiến họ bị loại. Đây cũng là lần đầu một tổ chức Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam xếp dưới Nhật Bản ở đấu trường quốc tế.

Đáng nói, MVK được dẫn dắt bởi SofM, tuyển thủ từng giành ngôi Á quân thế giới. Vấn đề của đội này nằm ở cả 5 vị trí. Phong độ kém, kỹ năng cùng di chuyển gặp nhiều vấn đề và bể tướng hẹp khiến họ đánh mất nhiều lợi thế.

SofM chỉ chính thức trở lại trong 2 trận cuối cùng. Khi gặp TSW, anh thua trắng 2-0. Ở trận đối đầu GZ, SofM cũng nhận một ván thất bại quyết định. Như vậy, thần rừng Việt Nam kết thúc với 0% tỷ lệ thắng.

Thất bại này cũng là hồi chuông báo động cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Trừ Team Secret Whales trình làng được lứa tuyển thủ trẻ chất lượng, các đại diện còn lại gặp bài toán khó giải về nhân sự. Hệ thống giải đấu thiếu chú trọng cho phân hạng thấp khiến lượng game thủ kế cận không có cơ hội phát triển.