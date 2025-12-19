YouTube xóa kênh 'tỷ view' vì dùng AI lừa người xem

Nền tảng streaming của Google đã xoá 2 kênh YouTube dùng AI làm trailer phim giả mạo để đánh lừa người xem, thậm chí còn xếp hạng cao hơn phiên bản thật.

Ảnh bìa một trailer giả mạo của Screen Culture. Ảnh: YouTube.

Theo Deadline, YouTube đã chấm dứt hoạt động của 2 kênh lớn chuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo trailer phim giả mạo là Screen Culture và KH Studio, từng sở hữu tổng cộng hơn 2 triệu người đăng ký và thu hút hơn một tỷ lượt xem.

Cả hai có trụ sở lần lượt tại Ấn Độ và Georgia (Mỹ). Hiện tại, khi truy cập hai kênh này, người dùng chỉ thấy thông báo “Trang này không khả dụng. Xin lỗi về sự bất tiện này. Hãy thử tìm kiếm nội dung khác”.

Vào đầu năm nay, YouTube đình chỉ việc hiển thị quảng cáo trên Screen Culture và KH Studio sau một cuộc điều tra về tình trạng trailer phim giả mạo lan tràn trên nền tảng. Thời điểm đó rác AI đặc biệt bùng phát nhờ sự phát triển của các công cụ AI tạo sinh.

Sau đó, các kênh này đã được bật lại tính năng kiếm tiền khi bắt đầu thêm các cụm từ như “fan trailer” (do fan làm), “parody” (nhại lại) và “concept trailer” vào tiêu đề video. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những chú thích mang tính cảnh báo này đã biến mất.

Quan điểm của YouTube cho rằng việc các kênh quay trở lại cách làm trước đây đã vi phạm các chính sách về spam và dữ liệu gây hiểu lầm. Hệ quả dẫn đến chấm dứt hoạt động các kênh này. “Con quái vật đã bị đánh bại”, một YouTuber chia sẻ với sau động thái mạnh tay từ nền tảng.

Cuộc điều tra của Deadline cho thấy Screen Culture đã cắt ghép các cảnh phim chính thức với hình ảnh do AI tạo ra để dựng trailer cho các thương hiệu phim. Qua đó, kênh đánh lừa không ít người xem trên YouTube.

Nhà sáng lập Screen Culture, ông Nikhil P. Chaudhari, cho biết đội ngũ khoảng một chục biên tập viên của mình đã khai thác thuật toán YouTube bằng cách đăng các trailer giả từ rất sớm và liên tục. Nhiều phiên bản lặp lại, chỉnh sửa đôi chút cũng được tung ra sau đó.

Ví dụ, tính đến tháng 3, kênh đã tạo tới 23 phiên bản trailer cho The Fantastic Four: First Steps, trong đó một số video còn xếp hạng cao hơn cả trailer chính thức trong kết quả tìm kiếm trên YouTube. Những trường hợp gần đây hơn bao gồm trailer cho series Harry Potter mới của HBO và Wednesday của Netflix.

Deadline cho biết thay vì bảo vệ bản quyền đối với các video này, một số hãng phim Hollywood, trong đó có Warner Bros Discovery và Sony, đã âm thầm đề nghị YouTube đảm bảo rằng doanh thu quảng cáo từ các video sử dụng nhiều nội dung AI sẽ được chuyển về phía họ. Các hãng phim này từ chối bình luận.

Các thương hiệu thuộc Disney xuất hiện dày đặc trên Screen Culture và KH Studio. Tuần trước, nhà làm phim này đã gửi thư yêu cầu chấm dứt (cease-and-desist) tới Google, cáo buộc các mô hình huấn luyện AI và dịch vụ của hãng này đã xâm phạm bản quyền của Disney ở “quy mô lớn”.