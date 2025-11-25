Dành 7 năm tải gần 5 triệu video lên YouTube

Chủ kênh này đã tải lên trung bình gần 1.700 video mỗi ngày đều đặn trong suốt 7 năm.

Đây là một "dự án nghệ thuật" nhằm thử thách giới hạn của nền tảng video lớn nhất thế giới. Ảnh: AI.

Một kênh YouTube mới đây đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, không phải vì nội dung đình đám mà vì một con số thống kê không tưởng: hơn 4,8 triệu video được tải lên chỉ trong vòng 7 năm.

Kỷ lục đáng kinh ngạc này thuộc về kênh có tên “NameLook”. Theo mô tả, NameLook tự nhận là "kênh YouTube hàng đầu về đánh giá tên cá nhân!" với mục đích giới thiệu cách các tên riêng hiển thị theo nhiều phong cách khác nhau: danh thiếp, tiêu đề thư, phông nền... giúp người xem dễ dàng hình dung hơn về các lựa chọn thiết kế.

Đúng như mô tả, nội dung video của kênh chỉ là những đoạn phim lặp đi lặp lại với những cái tên hoàn toàn ngẫu nhiên được đặt trên các nền nhiều màu sắc khác nhau, hoặc trên các tấm danh thiếp, màn hình laptop.

Kênh YouTube với hơn 4,8 triệu video được đăng tải. Ảnh: YouTube.

Đáng lưu ý, trong hàng triệu video tên ngẫu nhiên, kênh này cũng sở hữu một video đặc biệt đeo tên của 'vua YouTube' Jimmy Donaldson – người nổi tiếng toàn cầu với biệt danh MrBeast.

Mặc dù sở hữu một kho video khổng lồ, số lượng người đăng ký của NameLook hiện mới dừng lại ở con số 12.500. Đáng chú ý, trung bình mỗi video trên kênh này thu hút khoảng 200-300 lượt xem, cho thấy dù nội dung không tạo ra lượng xem đột biến, kênh vẫn duy trì được một lượng người xem nhất định cho mỗi lần đăng tải.

Tuy vậy, điều khiến NameLook trở nên đặc biệt nằm ở tốc độ đăng tải video. Theo ghi nhận, kênh này được tạo từ ngày 21/1/2018 - tính đến nay là .2865 ngày. Với tổng số video đạt mốc 4,8 triệu, một phép tính đơn giản cho thấy chủ sở hữu kênh này phải tải lên trung bình 1.676 video/ngày, đều đặn trong suốt 7 năm.

Nguồn cơn của "dự án" có một không hai này đã được tiết lộ. Dò theo đường link tài khoản Reddit được đề cập trong phần mô tả của kênh NameLook, chủ kênh đã thực hiện một buổi AMA (Ask Me Anything - Hỏi đáp) công khai trên diễn đàn này.

Trong đó, người sở hữu kênh đã tiết lộ mục đích tạo ra kênh NameLook không phải vì lợi nhuận hay danh tiếng thông thường, mà là để thử nghiệm giới hạn của YouTube. Chủ kênh khẳng định đây là một "Dự án nghệ thuật đương đại" độc đáo.

"Tôi đã từng tự hỏi: 'Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tải lên YouTube nhiều hơn một video mỗi ngày?' Bảy năm sau, tôi nghĩ chúng ta đã có câu trả lời", người này chia sẻ.

Không chỉ là một thử nghiệm cá nhân, NameLook còn đang nắm giữ kỷ lục thế giới (không chính thức) về kênh YouTube có nhiều video nhất.

Kỷ lục thế giới chính thức thuộc về kênh YouTube của một kỹ thuật viên người Australia với hơn 2 triệu video. Ảnh: Guiness.

Kỷ lục chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận tính đến năm 2022 thuộc về kênh "Roel Van de Paar”, với hơn 2 triệu video được đăng tải. Kênh của Roel Van de Paar, được tạo vào ngày 15/12/2012, chủ yếu tập trung vào các video cung cấp trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật máy tính.

Theo một bình luận được ghi nhận trên Reddit, kênh NameLook đã chính thức vượt qua kỷ lục của Roel Van de Paar vào cuối tháng 2 năm nay. Điều này càng được củng cố bởi một chi tiết đáng chú ý: Đoạn giới thiệu kênh NameLook với tiêu đề "1 triệu" lại chỉ mới được tải lên vào đầu tháng 1/2025.

Bất kể mục đích là gì, NameLook đã trở thành một hiện tượng trên YouTube, không chỉ cho thấy sự kiên trì đáng kinh ngạc của chủ kênh mà còn là một minh chứng rõ ràng về khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu gần như vô hạn của các nền tảng công nghệ hiện đại.