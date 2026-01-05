Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ phận của iPhone 18 sẽ đắt chưa từng có

  • Thứ hai, 5/1/2026 07:15 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Bộ vi xử lý của iPhone 18 có thể tăng giá nhiều nhất từ trước đến nay, khi đối tác sản xuất chip của Apple đang đẩy mạnh chuyển đổi sang tiến trình 2 nm.

Chip A20 của iPhone 18 sẽ là phiên bản đắt dỏ nhất từ trước nay. Ảnh: AppleInsider.

AppleInsider dẫn nguồn tin từ các báo cáo chuỗi cung ứng đang vẽ ra một viễn cảnh đắt đỏ chưa từng có khi Apple chuẩn bị thực hiện bước nhảy vọt sang tiến trình 2 nm trên con chip A20 của iPhone 18.

Cụ thể, theo các nguồn tin mới nhất, chi phí sản xuất một đơn vị chip A20 có thể lên tới 280 USD. Để so sánh, con số này cao hơn khoảng 80% so với thế hệ chip A19.

Trước đây, các chuyên gia cũng đã dự đoán giá chip sẽ tăng, nhưng những khó khăn dai dẳng trong sản xuất thực tế đã đẩy các con số ước tính lên cao hơn nhiều so với ban đầu.

Lịch sử cho thấy Apple thường chấp nhận chi phí ban đầu cao để tiếp cận công nghệ mới, như khi chuyển sang tiến trình 5 nm hay 3 nm. Tuy nhiên, mức tăng lần này là điều chưa từng có tiền lệ, báo hiệu một sự thay đổi lớn trong cấu trúc giá thành sản phẩm.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự leo thang chi phí này nằm ở tham vọng chuyển đổi sang tiến trình 2 nm của đối tác TSMC. Đây không chỉ là bước thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn, mà là một cuộc cách mạng về kiến trúc.

Tiến trình 2 nm sẽ giới thiệu kiến trúc bóng bán dẫn hoàn toàn mới có tên gọi Gate-All-Around (GAA). Thay vì chỉ tiếp xúc với kênh silicon ở một vài phía như trước đây, cực cổng (gate) giờ đây sẽ bao quanh hoàn toàn kênh dẫn.

Điều này giúp các kỹ sư kiểm soát dòng điện chặt chẽ hơn, giảm thất thoát năng lượng và tăng hiệu suất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi công nghệ này cực kỳ phức tạp, tỷ lệ lỗi cao và quy trình đóng gói đắt đỏ.

Mặc dù chi phí tăng cao, những gì chip tiến trình 2 nm mang lại hứa hẹn sẽ thay đổi trải nghiệm người dùng iPhone, đặc biệt là trong kỷ nguyên AI.

Với chip A20, iPhone 18 hứa hẹn sẽ có khả năng hoạt động ở hiệu suất cao trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt nhờ khả năng kiểm soát năng lượng tốt hơn của kiến trúc GAA.

Anh Tuấn

