Pin dự phòng đầu tiên sạc tốt trong băng giá

Pin dự phòng đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ ion natri được đưa vào thử nghiệm thực tế trong ngăn đá, cho thấy khả năng sạc ổn định ở nhiệt độ âm.

Pin sạc dự phòng vẫn hoạt động dù để trong ngăn đá. Ảnh: SUMA-KIYO.

Pin sạc dự phòng đã trở thành vật dụng không thể thiếu với người dùng điện thoại di động, đặc biệt trong những chuyến đi xa hay các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, phần lớn pin dự phòng hiện nay vẫn đối mặt với nhiều hạn chế, từ nguy cơ cháy nổ cho đến tình trạng suy giảm hiệu suất khi hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp.

Trong bối cảnh đó, hãng phụ kiện ELECOM đã giới thiệu dòng pin dự phòng DE-C55L-9000, được xem là sản phẩm thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng pin ion natri. Đây là công nghệ pin mới, hướng tới việc cải thiện độ an toàn, khả năng chịu lạnh và tuổi thọ so với pin lithium-ion truyền thống.

Theo mô tả từ nhà sản xuất, pin sử dụng natri, một nguyên tố phổ biến có nguồn gốc từ muối làm vật liệu chính. Nhờ đặc tính hóa học ổn định hơn, loại pin này được đánh giá cao về mức độ an toàn, ít nguy cơ cháy nổ và có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Điểm gây chú ý nhất của DE-C55L-9000 nằm ở khả năng chịu lạnh. Trong khi đa số pin dự phòng thông thường chỉ hoạt động ổn định trong khoảng 0-35 độ C, sản phẩm của ELECOM được công bố có thể sử dụng trong dải nhiệt độ rộng, từ -35 độ C đến hơn 50 độ C.

Để kiểm chứng thông số này, Gizmodo thử nghiệm thực tế bằng cách đặt pin dự phòng vào ngăn đá tủ lạnh gia đình. Sau khoảng một giờ làm lạnh ở mức nhiệt gần -18 độ C, pin được kết nối với điện thoại thông qua cáp USB luồn qua khe cửa tủ đông.

Kết quả cho thấy thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Một chiếc iPhone 17 Pro còn 20% pin được sạc lên 77% sau 30 phút và đạt 95% sau 60 phút. Tốc độ sạc và mức tiêu thụ điện năng gần như không khác biệt so với khi sạc ở nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C.

Trải nghiệm này cho thấy pin dự phòng ion natri có thể mang lại sự an tâm lớn cho người dùng thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời vào mùa đông. Trong nhiều tình huống khẩn cấp, khả năng duy trì hoạt động của điện thoại thông minh có thể đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, sản phẩm không được trang bị khả năng chống nước hay chống bụi, điều người dùng cần lưu ý khi sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.

Sạc dự phòng của ELECOM sử dụng natri làm vật liệu chính. Ảnh: SUMA-KIYO.

Bên cạnh khả năng chịu lạnh, tuổi thọ của DE-C55L-9000 cũng là một điểm cộng đáng kể. Theo công bố, pin có thể sạc xả khoảng 5.000 chu kỳ. Nếu sử dụng mỗi ngày một lần, thiết bị có thể hoạt động trong khoảng 13 năm. ELECOM cũng cho biết nguy cơ cháy nổ của pin ion natri rất thấp. Trong một video thử nghiệm được đăng tải trên website chính thức, pin không bắt lửa ngay cả khi bị đâm xuyên bằng đinh.

Về dung lượng, pin có thể sạc gần đầy một chiếc iPhone 17 Pro khoảng 1,3 lần. Nhờ cổng USB-C, thiết bị cũng đủ khả năng cấp điện cho MacBook Air trong các tình huống cần thiết.

Điểm trừ lớn nhất của sản phẩm nằm ở kích thước và trọng lượng. So với pin dự phòng 10.000 mAh công suất 30 W đang được sử dụng trước đây, DE-C55L-9000 có dung lượng gấp đôi nhưng nặng hơn khoảng 1,6 lần. Cảm giác cầm trên tay cho thấy đây không phải là thiết bị gọn nhẹ dành cho người ưu tiên tính di động.