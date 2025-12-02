Trung Quốc sắp đặt dấu chấm hết cho pin dự phòng thiếu an toàn

Chính phủ Trung Quốc đề xuất nâng cao đáng kể tiêu chuẩn đối với pin dự phòng an toàn, kéo theo khả năng thiết bị này sẽ bị cấm dùng trên cabin máy bay.

Hành khách có thể không còn được phép mang pin dự phòng lên máy bay. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Theo SCMP, các quy định mới được đề xuất tại Trung Quốc nhằm siết chặt các thông số kỹ thuật đối với pin sạc dự phòng di động đang gây ra sự lo lắng cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nguyên nhân chính là các quy tắc này có thể đồng nghĩa với việc hành khách không còn được phép mang pin dự phòng lên máy bay.

Cụ thể, theo một dự thảo tài liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) của Trung Quốc, đang lấy ý kiến đóng góp đến hết ngày 11/12, tất cả pin sạc dự phòng di động sẽ phải công bố rõ ràng loại pin, ngày sản xuất và đưa ra khuyến nghị về thời gian sử dụng an toàn.

Trọng tâm của các quy định mới là nâng cao đáng kể tiêu chuẩn an toàn trong các tình huống khắc nghiệt, một động thái được đưa ra sau hàng loạt sự cố xảy ra hồi đầu năm nay.

Quy định mới nêu rõ pin sạc dự phòng phải đảm bảo "không cháy, không bốc lửa, không nứt vỡ và không rò rỉ" ngay cả trong các trường hợp như đoản mạch và sử dụng quá mức. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định pin sạc phải tuân thủ tiêu chuẩn "không cháy" và "không bốc cháy" dưới các điều kiện cực đoan như áp suất hay nhiệt độ cao.

SCMP nhận định các biện pháp mới này sẽ gây áp lực lớn lên toàn ngành, vốn đã sản xuất hàng loạt thiết bị sạc dự phòng dựa theo các tiêu chuẩn an toàn hiện hành như bộ tiêu chuẩn “China Compulsory Certification (3C)”.

Nếu được thông qua, dự kiến các quy định mới có hiệu lực vào giữa năm 2026. Các nhà sản xuất sẽ có một khoảng thời gian ân hạn từ 6-12 tháng để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

Thời gian gần đây, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ghi nhận sự cố cháy, phát khói trong khoang hành khách liên quan đến pin lithium làm các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Trước xu hướng siết chặt quản lý trên thế giới, nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… cũng đã áp dụng lệnh cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên khoang máy bay trong năm nay.