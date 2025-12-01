Chạm đến niềm vui thuần khiết cùng Grohe Aqua Intelligence

Tại Grohe, mọi cải tiến công nghệ khởi nguồn từ mục tiêu: Phục vụ người dùng liên tục, nâng tầm trải nghiệm và lan toả “Pure Freude an Wasser” - niềm vui thuần khiết từ nước.

Để hiện thực hóa điều đó, Grohe đặt con người làm trung tâm trong mọi phát triển, kết hợp cùng sự thấu hiểu sâu sắc, kinh nghiệm thực tiễn và tư duy đổi mới không ngừng. Từ định hướng đó, thương hiệu không ngừng phát triển các công nghệ độc quyền, tiên phong dẫn đầu ngành, mang lại giá trị thiết thực, nâng cao chất lượng sống cũng như trải nghiệm với nước mỗi ngày. Những công nghệ cốt lõi này được gọi là Grohe Aqua Intelligence.

Grohe Aqua Intelligence là hiện thân của tinh thần đổi mới - nơi kỹ thuật chính xác chuẩn Đức, thiết kế từng đoạt giải thưởng và cam kết phát triển bền vững hòa quyện một cách tinh tế trong từng trải nghiệm sử dụng. Từ khả năng điều chỉnh mượt mà, kiểm soát nhiệt độ chuẩn xác, đến độ an toàn tối ưu và tia nước cân bằng, mỗi sản phẩm Grohe được chế tác để mang lại trải nghiệm liền mạch, biến thao tác thường ngày thành khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn. Hãy cùng phá cách Grohe Aqua Intelligence hiện thực hóa lời hứa ấy qua từng chi tiết sản phẩm.

Grohe SmartControl là bộ điều khiển thông minh và cá nhân hóa.

SmartControl là sự giao thoa giữa công nghệ điều khiển thông minh và khả năng ghi nhớ cài đặt cá nhân. Với thao tác nhấn và xoay linh hoạt, thiết bị cho phép thiết lập lưu lượng nước lý tưởng, chuyển đổi dễ dàng giữa các chế độ phun và chuyển từ sen trần sang tay sen chỉ bằng một chạm. Mọi chi tiết được tính toán chính xác, mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà, cá nhân hóa và đồng điệu với từng khoảnh khắc cảm xúc.

Grohe TurboStat là công nghệ có tính năng giữ nhiệt độ nước ổn định.

TurboStat - công nghệ cảm biến nhiệt độ chính xác cao, phản hồi trước thay đổi áp lực nước chỉ trong 0,3 giây, nhờ đó, nhiệt độ luôn được duy trì ổn định theo đúng cài đặt mong muốn, loại bỏ nỗi lo nước quá lạnh hay quá nóng đột ngột. Dù bạn chuyển từ làn sương nhẹ ấm áp sang tia nước mạnh mẽ, TurboStat vẫn đảm bảo sự thoải mái lý tưởng chỉ với một thao tác xoay nhẹ.

Grohe CoolTouch là chi tiết tạo sự an toàn tuyệt đối cho người dùng với công nghệ làm mát bề mặt CoolTouch.

Nhờ hệ thống làm mát tiên tiến, CoolTouch giữ cho bề mặt ngoài của bộ điều khiển sen tắm luôn an toàn khi chạm - bất kể nước bên trong đang ở nhiệt độ nào. Tính năng này loại bỏ nguy cơ bỏng ngoài ý muốn, mang đến sự an tâm cho cả gia đình và những người dùng đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Vì vậy, trải nghiệm tại không gian tắm sẽ trở nên trọn vẹn và đầy cảm xúc.

Grohe DreamSpray, công nghệ phân phối nước tiên tiến, đảm bảo dòng chảy được phân bổ đồng đều qua từng đầu phun, tạo nên tia nước cân bằng hoàn hảo và áp lực ổn định suốt quá trình sử dụng. Dù là làn sương mỏng manh đánh thức ngày mới hay dòng nước mạnh mẽ xua tan mỏi mệt cuối ngày, DreamSpray khéo léo biến từng giọt nước thành khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn, ngập tràn niềm vui thuần khiết.

Với cấu tạo lõi van tinh xảo gồm 33 chi tiết, Grohe SilkMove mang đến khả năng điều chỉnh lưu lượng và nhiệt độ nước mượt mà, chính xác. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa hai đĩa sứ cùng khoang dầu bôi trơn giúp SilkMove vận hành nhẹ nhàng, ổn định theo thời gian - để từng điều chỉnh nhỏ nhất cũng diễn ra liền mạch và êm ái.

Độc giả trải nghiệm Grohe Aqua Intelligence tại các cửa hàng Grohe ủy quyền gần nhất và khám phá cách kỹ thuật chuẩn Đức kết hợp cùng thiết kế cao cấp - để không gian phòng tắm thành ốc đảo riêng tư, để mỗi ngày đều là dịp để đắm mình trong niềm vui thuần khiết. Độc giả tìm hiểu thêm tại đây.