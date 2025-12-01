Samsung Việt Nam lần đầu có lãnh đạo cấp cao là người Việt

Samsung Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Theo trang thông tin của Samsung, ông Nguyễn Hoàng Giang là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Giang cũng là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Hoàng Giang đã có 15 năm gắn bó với Samsung, đạt các thành tích trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành. Ông Giang giữ vị trí Giám đốc Bộ phận Sản xuất Điện thoại thông minh tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) từ năm 2013. Từ năm 2015, ông Giang là Giám đốc Bộ phận Sản xuất Linh kiện, sau đó là Giám đốc Bộ phận Công nghệ tạo màu sản phẩm, SEVT

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

"Tôi vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của nước sở tại được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung Điện tử trên toàn cầu là người Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam", ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết.