Tin mừng cho người chờ Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu viên pin lớn hơn 5.000mAh, vượt xa mọi chiếc điện thoại flagship của Samsung từ trước nay.

Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng nâng cấp dung lượng pin. Ảnh: PhoneArena.

PhoneArena dẫn nguồn tin rò rỉ từ Weibo tiết lộ Samsung Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ tiếp tục xu hướng trở nên mỏng và nhẹ hơn so với các thế hệ tiền nhiệm, và đặc biệt là sẽ có một viên pin lớn hơn.

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra sẽ có pin 5.200mAh, thay vì mức 5.000mAh như dự kiến mà Samsung đã duy trì trong nhiều năm qua.

Ngoài việc tăng dung lượng pin, các báo cáo trước đó cũng tiết lộ thêm về việc chiếc điện thoại này cũng sẽ được nâng cấp tốc độ sạc lên mức sạc nhanh 60 W.

Ngoài pin, Galaxy S26 Ultra sẽ mang công nghệ màn hình mới, hứa hẹn tạo lợi thế cho Samsung trong cuộc đua với iPhone 17 Pro trong năm 2025.

Theo chia sẻ từ tài khoản chuyên rò rỉ tin tức Ice Universe, Galaxy S26 Ultra sẽ giữ màn hình 6,89 inch, gần bằng với Galaxy S25 Ultra.

Kích thước này có thể khiến một số người dùng mong chờ màn hình lớn cảm thấy hụt hẫng, nhưng nguồn tin cho biết thiết bị sẽ đi kèm những công nghệ mới “gây bất ngờ”.

Dù không tiết lộ cụ thể, giới công nghệ tin rằng đây chính là lúc Samsung mang Flex Magic Pixel và Color Filter on Encapsulation (CoE) lên dòng S.

Flex Magic Pixel là công nghệ tận dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm soát góc nhìn, giúp cải thiện chất lượng hiển thị đồng thời bảo vệ sự riêng tư của người dùng.

Trong khi đó, CoE là công nghệ vốn từng áp dụng trên dòng Galaxy Z Fold, hứa hẹn tái tạo màu đen chính xác, tăng khả năng hiển thị ngoài trời, đồng thời nâng cao độ sáng và giảm điện năng tiêu thụ.

Nếu đúng như dự đoán, màn hình của S26 Ultra sẽ không chỉ đẹp mà còn thông minh và tiết kiệm pin hơn. Đây có thể là lợi thế lớn giúp Samsung tạo khoảng cách so với các đối thủ, đặc biệt là Apple.