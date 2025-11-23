Loại vải kỳ lạ có khả năng 'giao tiếp'

Một loại vải mới biết rung, co giãn và “truyền tin” bằng xúc giác đang được Đại học Rice phát triển, hứa hẹn biến quần áo thành công cụ giao tiếp trong nhiều lĩnh vực.

Loại vải mới được kỳ vọng hỗ trợ tốt trong các công việc đời thường. Ảnh: Actile Technologies.

Từ lương khô quân đội đến Internet, nhiều công nghệ quân sự sau này trở thành tiện ích phổ biến trong đời sống. Giờ đây, một loại vật liệu mới do Phòng thí nghiệm Vật liệu Tiên tiến thuộc Đại học Rice phát triển tiếp tục mở rộng ranh giới đó, với một loại vải có khả năng "giao tiếp".

Nhóm nghiên cứu đang chế tạo các dải vải quấn sát cơ thể, có thể co giãn, sinh nhiệt hoặc rung để tạo phản hồi xúc giác cho người mặc. Điều đặc biệt là trong lớp vải không chứa thiết bị điện tử. Công nghệ này dựa trên các sợi dẫn điện được dệt trực tiếp vào vải, vận hành bằng áp suất không khí để tạo tín hiệu.

Mục tiêu ban đầu của loại vải này hướng đến quân sự. Theo nhóm nghiên cứu, vải có thể truyền các thông báo khác nhau tới binh sĩ thông qua các kiểu rung hoặc bóp với tần suất, thời lượng khác nhau, như một dạng mã lệnh từ chỉ huy.

Hệ thống này được xem là kênh liên lạc bổ sung bên cạnh máy tính bảng hay tai nghe, đồng thời có thể mặc bên trong áo chống đạn cồng kềnh. Một số thiết kế còn có khả năng giải phóng nhiệt cơ thể, hỗ trợ làm mát các thiết bị mang theo.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Rice cho biết đang tính tới khả năng mở rộng sang ứng dụng dân sự. Trong thể thao, chẳng hạn bóng chày, cầu thủ ném bóng, người đánh bóng và huấn luyện viên thường trao đổi tín hiệu thủ công. Nếu đồng phục được trang bị vải thông minh, đội bóng có thể tận dụng thêm các lựa chọn chiến thuật mà không cần ký hiệu phức tạp.

Ở công trường xây dựng, tiếng ồn và rung chấn khiến công nhân dễ bỏ lỡ cảnh báo nguy hiểm. Phản hồi xúc giác từ lớp vải có thể giúp họ nhận thông tin ngay tức thì, kể cả trong môi trường hạn chế tầm nhìn. Công nghệ này cũng có thể hỗ trợ thông báo cho tài xế hoặc những người làm việc trong điều kiện thiếu an toàn.

Ý tưởng phát triển loại vải đặc biệt này xuất phát từ nghiên cứu sinh tiến sĩ Jumet. Anh từng mở công ty sản xuất nơ khi còn học trung học và không ngờ kỹ năng may vá học từ mẹ lại trở thành nền tảng cho một công nghệ mới. Jumet hiện đồng sáng lập Actile Technologies cùng Phó giáo sư Preston của Đại học Rice, với kỳ vọng đưa sáng chế từ phòng thí nghiệm ra cả chiến trường lẫn đời sống.

Theo nhóm phát triển, trong tương lai, công nghệ này có thể hỗ trợ người khiếm thị hoặc khiếm thính bằng cách cung cấp tín hiệu xúc giác thay cho âm thanh hoặc hình ảnh.

“Thật tuyệt nếu chiếc áo bạn mặc có thể vừa sưởi ấm vừa mang lại cảm giác thư giãn,” một thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ.