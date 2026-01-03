Giá GPU cao đến không tưởng, đắt ngang xe hơi

Giá GPU cao cấp có thể tăng mạnh trong năm nay do chi phí bộ nhớ leo thang, khiến những mẫu đầu bảng của NVIDIA và AMD trở nên khó tiếp cận hơn với người dùng.

GPU của Nvidia tăng cao do khan hiếm nguồn cung. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường card đồ họa PC đang đứng trước nguy cơ bước vào một chu kỳ tăng giá mới, trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang và nguồn cung bộ nhớ tiếp tục chịu áp lực lớn. Theo các báo cáo gần đây, mức giá của những GPU cao cấp, đặc biệt là sản phẩm đầu bảng của NVIDIA, có thể vượt xa con số niêm yết ban đầu khi ra mắt.

Trang tin công nghệ Newsis dẫn nguồn tin trong ngành cho biết NVIDIA và AMD đang lên kế hoạch điều chỉnh giá bán trên toàn bộ dòng card đồ họa của họ, dự kiến bắt đầu từ đầu năm 2026. Nếu diễn biến này xảy ra, thị trường phần cứng chơi game PC sẽ chịu tác động mạnh, không chỉ với game thủ mà còn với những người làm việc vốn phụ thuộc vào GPU hiệu năng cao.

Trọng tâm của các thông tin hiện nay xoay quanh GeForce RTX 5090, GPU cao cấp nhất của NVIDIA ở thời điểm hiện tại. Sản phẩm này được công bố với giá bán lẻ đề xuất gần 2.000 USD . Tuy nhiên, một số báo cáo cho rằng mức giá thực tế của RTX 5090 có thể tăng lên khoảng 5.000 USD trong năm 2026 nếu tình trạng khan hiếm nguồn cung tiếp tục kéo dài, tương đương một chiếc xe hơi cũ tại Mỹ.

Nếu điều này trở thành hiện thực, RTX 5090 sẽ nằm trong nhóm card đồ họa dành cho người tiêu dùng đắt đỏ nhất từng được ghi nhận, với mức giá cao gấp khoảng 2,5 lần giá ra mắt.

Nguyên nhân chính đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung linh kiện bộ nhớ trên phạm vi toàn cầu. Các loại DRAM và VRAM tốc độ cao, thành phần không thể thiếu trong GPU hiện đại, hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Khi giá bộ nhớ tăng hoặc nguồn cung bị thắt chặt, chi phí này sẽ nhanh chóng lan sang các khâu khác trong chuỗi sản xuất card đồ họa.

Theo các phân tích trong ngành, xu hướng tăng giá có thể diễn ra từ từ nhưng kéo dài, bắt đầu trong các tháng đầu năm như tháng 1 và tháng 2, trước khi ảnh hưởng rõ rệt hơn trong những tháng tiếp theo.

Các mẫu GPU cao cấp có giá cao gấp nhiều lần so với giá bán đề xuất. Ảnh: Bloomberg.

Với người tiêu dùng, tác động của việc giá GPU tăng là điều khó tránh khỏi. Ở chiều tiêu cực, việc nâng cấp card đồ họa mới sẽ trở nên tốn kém hơn đáng kể. Người dùng có thể phải chờ đợi lâu hơn để tìm được mức giá phù hợp hoặc buộc phải điều chỉnh kỳ vọng về hiệu năng so với chi phí bỏ ra.

Ở chiều ngược lại, việc giá GPU mới tăng cũng có thể khiến các card đồ họa thế hệ hiện tại giữ giá tốt hơn. Những sản phẩm đang được bán thấp hơn giá niêm yết có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu so sánh trong bối cảnh giá cả leo thang.

Hiện tại, cả NVIDIA và AMD đều chưa đưa ra xác nhận chính thức về kế hoạch tăng giá trên diện rộng. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho biết AMD đã thông báo với các đối tác sản xuất card đồ họa rằng hãng dự kiến tăng ít nhất 10% giá GPU Radeon do chi phí mô-đun bộ nhớ tăng cao.