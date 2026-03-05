Thảm họa game 2026 đóng cửa chỉ sau 2 tháng

Chỉ sau 8 tuần vận hành, Highguard chính thức dừng hoạt động do thất bại trong việc tiếp cận người dùng và tạo nên khủng hoảng tài chính cho nhà phát triển.

Highguard là thảm họa game có vòng đời ngắn thứ 2, chỉ sau Concord của Sony. Ảnh: Wildlight Entertainment.

Tựa game bắn súng trực tuyến Highguard sẽ chính thức đóng máy chủ vào ngày 12/3. Đây là thông báo vừa được hãng Wildlight Entertainment đưa ra vào đầu tháng 3. Quyết định này đặt dấu chấm hết cho trò chơi chỉ sau chưa đầy 2 tháng phát hành chính thức.

Đây là một trong những dự án có vòng đời ngắn nhất trong lịch sử ngành game. Nguyên nhân chính được xác định là do trò chơi không thể xây dựng được cộng đồng. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của studio cũng đang rơi vào tình trạng báo động.

“Mặc dù đội ngũ của chúng tôi đã rất tâm huyết và đầy nỗ lực, chúng tôi vẫn chưa thể xây dựng được một cộng đồng người chơi bền vững để duy trì trò chơi lâu dài. Máy chủ game sẽ hoạt động cho đến ngày 12/3”, Wildlight Entertainment chia sẻ trên X.

Sự sụp đổ của Highguard bắt đầu từ những sai lầm trong chiến lược tiếp thị. Trò chơi gây tranh cãi dữ dội khi xuất hiện tại đoạn kết của sự kiện The Game Awards 2025. Đây là vị trí "One more thing" vốn chỉ dành cho những siêu phẩm mang tính lịch sử. Theo một số nguồn tin, suất quảng cáo dài vỏn vẹn 3 phút của Highguard đã “ngốn” đến 1,35 triệu USD .

Highguard là sự pha trộn "hổ lốn" các tựa game thành công khác như PUGB, Overwatch và Rainbow Six Siege. Ảnh: Wildlight Entertainment.

Tuy nhiên, thay vì mang lại sự hào hứng, đoạn giới thiệu này lại bị cộng đồng coi như một trò đùa. Khán giả cảm thấy hụt hẫng khi một tựa game thuộc thể loại “hero shooter” đã quá bão hòa lại chiếm sóng của những dự án lớn khác.

Phản ứng tiêu cực từ dư luận đã xuất hiện ngay sau khi show kết thúc. Thay vì lắng nghe, nhà phát triển lại chọn cách im lặng và hạn chế tương tác. Điều này khiến lòng tin của người chơi bị sụt giảm nghiêm trọng.

Về mặt nội dung, Highguard bị coi là quá phức tạp so với mặt bằng chung. Trò chơi yêu cầu game thủ phải nắm bắt quá nhiều quy tắc trong thời gian ngắn. Các giai đoạn như chiếm mục tiêu, đặt bom và hiệp phụ đan xen gây bối rối.

Alex Graner - chuyên gia thiết kế màn chơi cấp cao của dự án này cho biết việc quá tập trung vào tính chuyên nghiệp đã đẩy người chơi phổ thông ra xa. Đại diện đội ngũ phát triển cũng thừa nhận về sự khó khăn của trò chơi.

“Vấn đề lớn nhất của Highguard là nó cố để làm quá nhiều thứ, một cách quá phức tạp”, ông Graner cho biết.

Khó khăn chồng chất khi Wildlight Entertainment bị mất nguồn vốn từ tập đoàn Tencent. Sự cố tài chính này dẫn đến đợt sa thải hàng loạt nhân viên vào tháng 2. Đội ngũ còn lại không đủ nguồn lực để duy trì các bản cập nhật định kỳ. Lượng người chơi sụt giảm nhanh chóng và không có dấu hiệu phục hồi. Hiện tại, game chỉ có khoảng 150 người chơi cùng lúc trên nền tảng Steam.