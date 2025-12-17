Mua card đồ họa giá 1.000 USD, khách hàng tá hỏa nhận lại toàn đá cuội

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi mua một card đồ họa Asus TUF 5080 với mức giá 1.200 USD nhưng chỉ nhận lại gói hàng toàn đá cuội.

Trên diễn đàn Reddit, một người dùng chia sẻ trải nghiệm mua sắm tệ hại ở Best Buy khi bị đánh cắp món hàng từ trước khi được vận chuyển đến tay.

Cụ thể, người dùng GnarDead cho biết đã đặt mua một card đồ họa Asus TUF 5080 với tổng hóa đơn 1.200 USD . 3 ngày sau, gói hàng được giao đến nơi nhưng chỉ có hộp sản phẩm và không có bất kỳ phương thức bảo vệ nào khác bao quanh.

GnarDead khẳng định rõ ràng các nhãn dán đã bị can thiệp trước khi được vận chuyển đến. Khi mở hộp, người dùng này thấy bên trong là một đống đá mà không có bất kỳ card đồ họa nào.

Hình ảnh mở hộp card đồ họa nhưng nhận toàn đá cuội của người dùng. Ảnh: Reddit/Gnardead.

Vị khách này sau đó đã liên hệ với Best Buy để được hỗ trợ. Ban đầu, nền tảng này đảm bảo rằng card đồ họa thay thế đang được gửi đến. Tuy nhiên, vài ngày sau, anh chỉ nhận được một email từ Best Buy thông báo sẽ không thay thế hoặc hoàn tiền cho mặt hàng này.

"Tôi không biết phải làm gì. Thu nhập của tôi không cao và đây là một khoản mua sắm khá lớn. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi card đồ họa này có giá cả phải chăng. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị lừa và thất vọng, dịch vụ khách hàng thì hoàn toàn vô dụng. Họ chỉ trả lời tôi bằng giọng điệu lạnh lùng, máy móc", GnarDead chia sẻ.

Tráo hàng, mất hàng là vấn nạn khá phổ biến tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Security.org, trong năm 2025, có đến 25% người Mỹ bị mất gói hàng ít nhất một lần.

Hành vi trộm cắp thậm chí còn có thể xảy ra trước khi gói hàng được vận chuyển. Bất kỳ ai xử lý gói hàng trong quá trình sản xuất và vận chuyển đều có thể đánh cắp mặt hàng, ngay cả nhân viên tại trung tâm thực hiện đơn hàng.

Trước đó, vào tháng 9, người dùng có nickname GlassHistorical5303 cho biết đã mua card PNY GeForce RTX 5080 từ cửa hàng chính thức của hãng trên Amazon.

Tuy nhiên, khi mở hộp, sản phẩm bên trong chỉ là một cục pin công nghiệp, được đóng gói giống hệt cách bảo quản GPU thật. Sự việc cho thấy khả năng sản phẩm đã bị tráo đổi trước khi tới tay khách hàng.