Cần chỉnh chế độ này sau khi cập nhật iOS mới

Sau khi cập nhật iOS 26.2, người dùng cần kiểm tra phần cài đặt vì điện thoại sẽ có thể bật chế độ tự động cho các phiên bản tới.

Đừng bỏ qua phần thông báo khi cập nhật iOS 26.2 hoàn tất. Ảnh: Macrumors.

Ngày 12/12, Apple đã phát hành bản cập nhật iPhone mới nhất, iOS 26.2. Các báo cáo ban đầu cho thấy đây là một bản cập nhật khá ổn định, nhưng vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Một số người dùng cho biết phiên bản này tự động bật tính năng cập nhật phần mềm mà không hề hỏi ý kiến họ.

Sau khi cài đặt iOS 26.2, nếu chỉ bấm “tiếp tục” thật nhanh để hoàn tất, người dùng có thể không nhận ra hệ thống đã bật tính năng cập nhật phần mềm tự động. Ở bước “Software Update Complete”, nơi thường bị bỏ qua để quay trở về màn hình chính, có thể xuất hiện thêm một đoạn thông tin nhỏ.

Một số người dùng cho biết họ nhìn thấy cảnh báo rằng các bản cập nhật trong tương lai sẽ được tự động tải xuống và cài đặt, trong đó tùy chọn này được bật sẵn nếu người dùng bấm nút Continue. Một lựa chọn khác cũng được bổ sung khá kín đáo là “Only Download Automatically”, cho phép tự động tải xuống chứ không cập nhật, và nếu không chú ý kỹ rất dễ bỏ qua, theo Macrumors.

Nếu đã bật sẵn tính năng này, người dùng sẽ không thấy thông báo trên. Ngoài ra, dường như cảnh báo này cũng không xuất hiện với tất cả người dùng đang tắt chế độ cài đặt cập nhật tự động.

Tuy vậy, khi đã cập nhật iOS 26.2, người dùng vẫn nên kiểm tra lại thiết bị của mình. Vì đây là tuỳ chọn Apple hoàn toàn có thể đưa vào bất kỳ bản cập nhật nào không cần thao tác thủ công.

Điều đáng nói là không phải ai cũng muốn tải xuống và cài đặt bản cập nhật ngay khi vừa phát hành. Nhiều người chờ xem phản hồi từ cộng đồng người dùng khác trước, đề phòng trường hợp xuất hiện các báo cáo về lỗi hay sự cố.

Để kiểm tra điện thoại có tự động bật tuỳ chọn này không, hãy kiểm tra lại phần cài đặt. Trong đó, hãy vào Software Updates, tiếp tục nhấn vào mục Automatic Updates. Nếu mục này hiển thị On, bản cập nhật ở lần tiếp theo sẽ được tự động tải xuống và cài đặt. Để tắt tuỳ chọn, hãy nhấn vào mục này để thanh chuyển sang màu xám.

Ngoài ra, trên trang này còn có một mục khác đề cập đến tự động cài đặt. Bên dưới có phần có thể tùy chọn bật hoặc tắt mục này, tùy theo việc có muốn iPhone tự động cài đặt các tệp hệ thống hay không.

Đây là lần đầu Apple phát hành một bản cập nhật vào ngày thứ Sáu sát cuối tuần. Nếu bản cập nhật phát sinh lỗi nghiêm trọng như pin, treo máy, mất sóng,... đội kỹ sư, hỗ trợ kỹ thuật sẽ không trực đầy đủ để kịp thời giải quyết. iOS chính thức hay các bản vá bảo mật thường ra thứ Hai hoặc thứ Ba (giờ Mỹ).