Nên chọn iPhone 16 Pro Max hay iPhone 15 Pro Max cận Tết 2026?

Cận Tết 2026, iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max đều giảm giá, cấu hình vẫn mạnh, khiến nhiều người cân nhắc giữa bản nâng cấp mới và lựa chọn tiết kiệm hơn.

Hai mẫu iPhone cao cấp hiện có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi hiệu năng vẫn dư sức đáp ứng nhu cầu sử dụng dài hạn. Về tổng thể, iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max cùng sở hữu thiết kế titanium sang trọng, bền bỉ, đi kèm mặt lưng kính nhám hạn chế bám vân tay.

Apple đã tăng nhẹ kích thước trên thế hệ iPhone mới, với iPhone 16 Pro Max đạt 163 x 77,6 x 8,25 mm, so với 159,9 x 76,7 x 8,25 mm của iPhone 15 Pro Max. Trọng lượng cũng tăng thêm 6 gram, tạo khác biệt nhất định về cảm giác cầm nắm khi sử dụng lâu dài.

iPhone 16 Pro Max và 15 Pro Max có giá bán ấn tượng cuối năm 2025.

Cả hai đều sử dụng Action Button, nhưng iPhone 16 Pro Max bổ sung thêm Camera Control giúp chuyển chế độ chụp nhanh và chính xác hơn. Dynamic Island vẫn hiện diện như đặc trưng nhận diện của dòng Pro, đi kèm cổng USB-C chuẩn USB 3 cho tốc độ truyền dữ liệu cao.

Về mặt hiển thị, iPhone 16 Pro Max được nâng cấp lên màn hình 6,9 inch, lớn hơn 6,7 inch của iPhone 15 Pro Max. Cả hai đều sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED, hỗ trợ ProMotion 120 Hz và tính năng Always-On Display. Dù độ sáng tối đa vẫn giữ ở mức 2.000 nits, iPhone 16 Pro Max lại có khả năng giảm độ sáng xuống mức 1 nit, tối ưu khi sử dụng trong phòng tối hoặc ban đêm.

iPhone 16 Pro Max có nhiều điểm cải tiến bên ngoài lẫn bên trong so với iPhone 15 Pro Max.

Tâm điểm nâng cấp nằm ở chipset A18 Pro, phiên bản cải tiến từ A17 Pro của iPhone 15 Pro Max. Dù cấu trúc CPU vẫn gồm 6 nhân (2 hiệu năng cao + 4 tiết kiệm năng lượng), cùng 6 nhân GPU và 16 nhân Neural Engine, nhưng tốc độ xử lý được đẩy lên cao. CPU nhanh hơn 15%, tiết kiệm năng lượng hơn 20%, GPU nhanh hơn 20%, ray-tracing gấp 2 lần, băng thông bộ nhớ tăng 17% và khả năng máy học nhanh hơn 15%.

A18 Pro còn được bổ sung Advanced Media Engine, tối ưu ProMotion và Always-On Display, cùng bộ giải mã video mới, giúp tốc độ decode nhanh gấp đôi thế hệ chip trước. Những cải tiến này mang đến cho iPhone 16 Pro Max khả năng xử lý đồ họa nặng như quay phim ProRes, game AAA hoặc xử lý AI nhỉnh hơn.

Nhờ chip A18 Pro, iPhone 16 Pro Max tối ưu năng lượng hiệu quả hơn. Thời gian xem video ngoại tuyến đạt 33 giờ, xem video trực tuyến 29 giờ và nghe nhạc 105 giờ, cao hơn đáng kể so với mức 29 giờ, 25 giờ và 95 giờ trên iPhone 15 Pro Max.

Cả hai đều sử dụng cổng sạc USB-C, hỗ trợ Qi, Qi2 và MagSafe. Tuy nhiên, điểm sáng của thế hệ 16 nằm ở sạc nhanh MagSafe 25 W khi dùng nguồn 30 W, trong khi iPhone 15 Pro Max vẫn dừng ở 20 W.

Về khả năng nhiếp ảnh, camera chính trên cả hai đều 48 MP, tele 12 MP zoom quang 5x. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở camera siêu rộng, iPhone 16 Pro Max được nâng lên 48 MP, trong khi iPhone 15 Pro Max dừng lại ở 12 MP. iPhone 16 Pro Max còn sở hữu Photographic Styles thế hệ mới, hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision 120fps slow-motion, cùng video Quick Take 4K 60fps Dolby Vision.

Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến thần định giá (Viettablet.com), giá bán chính hãng hiện tại của iPhone 16 Pro Max có mức chênh vừa phải so với iPhone 15 Pro Max. iPhone 16 Pro Max bản 256 GB mới fullbox nguyên seal có giá khoảng 27,9 triệu, bản 512 GB giá 33,8 triệu và bản 1 TB khoảng 39,9 triệu. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max bản 256 GB mới có giá từ 25,8 triệu, bản 512 GB đạt mức 29,4 triệu và bản 1 TB là 31,4 triệu.

Cả hai thiết bị có sự chênh lệch giá bán với những cải tiến kèm theo.

Khoảng chênh 1,5-8 triệu đồng tùy dung lượng khiến nhiều người phân vân giữa hai mẫu iPhone cao cấp này. Nếu nhu cầu là màn hình lớn 6,9 inch, camera siêu rộng 48 MP, sạc MagSafe 25 W, pin trâu hơn đáng kể và hiệu năng A18 Pro mạnh hơn rõ rệt, iPhone 16 Pro Max là sự lựa chọn hợp lý.

Ngược lại, người dùng muốn tiết kiệm mà hiệu năng vẫn mạnh mẽ, không cần màn hình lớn, camera siêu rộng 12 MP đủ với nhu cầu, iPhone 15 Pro Max hoàn toàn đáp ứng tốt.

Nhìn chung, iPhone 16 Pro Max là bản nâng cấp đáng giá, nhưng iPhone 15 Pro Max lại có giá bán “mềm” hơn. Tùy nhu cầu, cả hai đều là lựa chọn tốt và mang đến trải nghiệm flagship mà khó sản phẩm nào trong tầm giá vượt qua được. Điều quan trọng là mức chênh lệch đã hợp lý hơn, giúp người dùng dễ dàng chọn đúng mẫu iPhone phù hợp với túi tiền và mục đích sử dụng dài hạn.