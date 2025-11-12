Apple ra mắt túi vải giá 150 USD cho iPhone

|
Apple vừa ra mắt iPhone Pocket, phụ kiện túi đựng kiêm dây đeo vải cho iPhone. Theo AppleInsider, sản phẩm được thiết kế bởi Issey Miyake, nhà thiết kế người Nhật Bản từng tạo nên chiếc áo len cổ lọ đặc trưng của cố CEO Steve Jobs.
|
“Apple và Issey Miyake cùng hướng đến cách tiếp cận tôn vinh sự tinh xảo, đơn giản và thú vị. Chiếc túi đựng này là thành quả của ý tưởng, mang dáng vẻ tự nhiên khi kết hợp với các sản phẩm của chúng tôi”, Molly Anderson, Phó chủ tịch Thiết kế Công nghiệp tại Apple, chia sẻ trong thông cáo báo chí của công ty.
|
iPhone Pocket có thiết kế thuôn dài, ở giữa gồm túi nhét iPhone. Khi cho vào túi, một phần camera điện thoại lộ ra ngoài. Do sử dụng vải co giãn, người dùng có thể kéo túi để nhìn vào màn hình iPhone, xem giờ hay đọc thông báo mà không cần lấy thiết bị khỏi túi.
|
Apple cho biết màu sắc của iPhone Pocket được thiết kế giúp phối dễ dàng với nhiều iPhone khác nhau. Người dùng vẫn có thể cho AirPods hoặc các vật dụng thường ngày vào túi để mang đi khắp nơi. Sản phẩm hỗ trợ gắn vào túi xách, đeo qua vai hoặc cổ tay.
|
Theo Apple, ý tưởng tạo nên iPhone Pocket đến từ khái niệm “một miếng khăn”. Đội ngũ thiết kế của Apple và Issey Miyake cùng hợp tác tạo ra iPhone Pocket với cấu trúc đan 3D. Trong ngành dệt may, kỹ thuật này sử dụng máy đan 3D, gắn một sợi vải để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh bằng cách đan chồng các vòng sợi lên nhau theo thiết kế định sẵn.
|
So với đan truyền thống, đan 3D không cần cắt vải, tránh lãng phí vật liệu. Điều này đồng nghĩa iPhone Pocket được tạo ra chỉ từ một mảnh vải.
|
“Thiết kế của iPhone Pocket thể hiện sự gắn kết giữa iPhone với người dùng, trong khi vẫn đảm bảo tính đồng nhất và đa năng khi sử dụng - yếu tố đặc trưng trong sản phẩm Apple”, Yoshiyuki Miyamae, Giám đốc thiết kế của Miyake Design Studio, cho biết.
|
Apple cho biết iPhone Pocket được sản xuất với số lượng giới hạn. Phụ kiện có 2 tùy chọn độ dài, phiên bản ngắn (ảnh) có giá 150 USD với 8 màu sắc, trong khi phiên bản dài chỉ có 3 màu, giá bán 230 USD.
|
iPhone Pocket được bán từ ngày 14/11 nhưng chỉ dành cho một số quốc gia nhất định như Pháp, Trung Quốc đại lục, Italy, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Mỹ. Một số cửa hàng tại những khu vực này sẽ bố trí nhân viên hỗ trợ khách hàng phối màu túi đựng với iPhone.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn