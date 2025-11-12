Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Apple ra mắt túi vải giá 150 USD cho iPhone

  • Thứ tư, 12/11/2025 07:05 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Phụ kiện túi vải của Apple cho iPhone sử dụng kỹ thuật dệt 3D, chỉ bán với số lượng giới hạn.

phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 1

Apple vừa ra mắt iPhone Pocket, phụ kiện túi đựng kiêm dây đeo vải cho iPhone. Theo AppleInsider, sản phẩm được thiết kế bởi Issey Miyake, nhà thiết kế người Nhật Bản từng tạo nên chiếc áo len cổ lọ đặc trưng của cố CEO Steve Jobs.
phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 2

“Apple và Issey Miyake cùng hướng đến cách tiếp cận tôn vinh sự tinh xảo, đơn giản và thú vị. Chiếc túi đựng này là thành quả của ý tưởng, mang dáng vẻ tự nhiên khi kết hợp với các sản phẩm của chúng tôi”, Molly Anderson, Phó chủ tịch Thiết kế Công nghiệp tại Apple, chia sẻ trong thông cáo báo chí của công ty.
phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 3

iPhone Pocket có thiết kế thuôn dài, ở giữa gồm túi nhét iPhone. Khi cho vào túi, một phần camera điện thoại lộ ra ngoài. Do sử dụng vải co giãn, người dùng có thể kéo túi để nhìn vào màn hình iPhone, xem giờ hay đọc thông báo mà không cần lấy thiết bị khỏi túi.

phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 4

Apple cho biết màu sắc của iPhone Pocket được thiết kế giúp phối dễ dàng với nhiều iPhone khác nhau. Người dùng vẫn có thể cho AirPods hoặc các vật dụng thường ngày vào túi để mang đi khắp nơi. Sản phẩm hỗ trợ gắn vào túi xách, đeo qua vai hoặc cổ tay.
phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 5

Theo Apple, ý tưởng tạo nên iPhone Pocket đến từ khái niệm “một miếng khăn”. Đội ngũ thiết kế của Apple và Issey Miyake cùng hợp tác tạo ra iPhone Pocket với cấu trúc đan 3D. Trong ngành dệt may, kỹ thuật này sử dụng máy đan 3D, gắn một sợi vải để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh bằng cách đan chồng các vòng sợi lên nhau theo thiết kế định sẵn.
phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 6

So với đan truyền thống, đan 3D không cần cắt vải, tránh lãng phí vật liệu. Điều này đồng nghĩa iPhone Pocket được tạo ra chỉ từ một mảnh vải.
phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 7

“Thiết kế của iPhone Pocket thể hiện sự gắn kết giữa iPhone với người dùng, trong khi vẫn đảm bảo tính đồng nhất và đa năng khi sử dụng - yếu tố đặc trưng trong sản phẩm Apple”, Yoshiyuki Miyamae, Giám đốc thiết kế của Miyake Design Studio, cho biết.
phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 8

Apple cho biết iPhone Pocket được sản xuất với số lượng giới hạn. Phụ kiện có 2 tùy chọn độ dài, phiên bản ngắn (ảnh) có giá 150 USD với 8 màu sắc, trong khi phiên bản dài chỉ có 3 màu, giá bán 230 USD.
phu kien iPhone 17, tui dung iPhone 17, bao da iPhone 17, op lung iPhone 17, Apple iPhone Pocket anh 9

iPhone Pocket được bán từ ngày 14/11 nhưng chỉ dành cho một số quốc gia nhất định như Pháp, Trung Quốc đại lục, Italy, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Mỹ. Một số cửa hàng tại những khu vực này sẽ bố trí nhân viên hỗ trợ khách hàng phối màu túi đựng với iPhone.

Phúc Thịnh

Ảnh: Apple

